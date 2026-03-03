Paso a paso: Cómo cuidar tu audición en la era digital

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Audición, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de concienciar sobre la prevención de la sordera y la pérdida auditiva, así como promover el cuidado de la salud del oído en todo el mundo.

Según el organismo, alrededor de 90 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años viven con pérdida de audición, una cifra que mantiene en alerta a especialistas.

En la actualidad, el uso constante de dispositivos electrónicos ha incrementado los factores de riesgo.

Escuchar música con auriculares internos o de botón a volúmenes elevados, asistir a conciertos con sonido amplificado o exponerse de manera prolongada a música a alto volumen en clubes y eventos puede aumentar la probabilidad de daño auditivo.

Asimismo, el trabajo remoto y las jornadas extendidas con audífonos o auriculares también pueden contribuir a la sobreexposición al sonido si no se toman medidas de precaución.

¿Cómo cuidar la audición?

Especialistas recomiendan adoptar hábitos responsables en el uso de dispositivos de audio. Opti Audio aconseja limitar el tiempo de uso de auriculares y mantener el volumen en niveles seguros, preferiblemente no más del 60 % del volumen máximo del dispositivo.

También sugieren optar por auriculares con cancelación de ruido, ya que estos permiten escuchar contenido con mayor claridad sin necesidad de aumentar el volumen para contrarrestar el ruido ambiental.

Otra medida clave es realizar chequeos auditivos periódicos, al igual que se hace con la salud visual, para detectar cualquier alteración a tiempo y prevenir complicaciones mayores.

Por su parte, Lompoc Valley Medical Center señala que, si bien algunas tecnologías pueden contribuir a la pérdida auditiva cuando se utilizan de forma inadecuada, también existen herramientas que pueden mejorar significativamente la calidad de vida de quienes ya presentan dificultades para oír.

Entre ellas destacan los audífonos con tecnología Bluetooth, que pueden conectarse a dispositivos móviles para facilitar llamadas, videollamadas, música e incluso indicaciones de navegación, permitiendo además realizar ciertos ajustes sin necesidad de acudir constantemente a un especialista.