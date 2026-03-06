“La piel no es un experimento”: dermatóloga revela los riesgos de hacerse tratamientos estéticos con personas no certificadas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y la primera barrera de defensa frente a bacterias, cambios de temperatura y otros factores externos. Sin embargo, especialistas alertan que cada vez más personas ponen en riesgo su salud al someterse a procedimientos estéticos con personas que no están certificadas.

La doctora Patricia Rodríguez, cirujana y dermatóloga, advirtió sobre el peligro del intrusismo profesional (ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello) y las complicaciones que puede provocar en los pacientes.

Según explicó en una entrevista en el programa El Día, en la actualidad se ha vuelto común que muchas personas acudan a centros o especialistas no avalados para realizarse tratamientos estéticos, lo que en algunos casos termina en infecciones u otros problemas de salud.

La especialista relató el caso de una paciente que tuvo que atender luego de que una cosmiatra le aplicara ácido hialurónico destinado para el cuerpo en el rostro, lo que le provocó una infección.

“Hay un agravio muy marcado. Recibimos pacientes con muchísimos trastornos, sobre todo procesos infecciosos e invasivos. Cuando el paciente va a un lugar, no está educado”, explicó.

"La idea de esta campaña titulada: la piel no es experimento, no inventes con ella (pretende concientizar sobre la búsqueda) de lugares seguros", indicó la doctora.

Dermatóloga Patricia Rodríguez

Rodríguez recordó que la dermatología es una especialidad médica que no solo se enfoca en la estética, sino también en el tratamiento de enfermedades de la piel.

“La dermatología es médica y quirúrgica, donde uno puede tratar enfermedades, embellecer rostro y cuerpo y realizar procedimientos quirúrgicos”, señaló.

En ese sentido, exhortó a las personas a verificar siempre que quien realice un procedimiento esté debidamente acreditado.

“Toda persona que no está con el aval médico, que no está certificada, que no pertenece a la Sociedad Dominicana de Dermatología, no puede seguir haciendo lo que hoy día estamos recibiendo nosotros”, advirtió.