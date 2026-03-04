Día Mundial contra VPH, un virus que muchos contraen sin saberlo: ¿Qué es y cómo prevenir?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una infección que puede contraerse sin que la persona lo sepa. Es una de las infecciones virales más comunes en el mundo y, pese a su alta prevalencia, sigue estando rodeada de mitos y desinformación.

Ante esta realidad, se proclamó el Día Mundial de Concientización sobre el VPH, con el objetivo de promover información basada en evidencia y reforzar las herramientas de prevención disponibles.

¿Por qué se conmemora este día?

La Sociedad Internacional del Virus del Papiloma Humano (IPVS), impulsora de la fecha, explica que el Día de Concientización busca:

Crear conciencia sobre las herramientas de prevención.

Promover la educación sobre el VPH.

Motivar a gobiernos y ciudadanos a tomar medidas para reducir su impacto.

Fomentar la vacunación y la detección temprana del cáncer.

La organización destaca que cientos de miles de mujeres y hombres pueden beneficiarse tanto de la vacuna como del diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.

¿Qué es el VPH?

La Oral Health Foundation define el VPH como un grupo de más de 200 virus que afectan la piel y las membranas mucosas.

Algunos tipos causan verrugas inofensivas, mientras que otros están asociados con enfermedades graves, incluyendo:

Cáncer de cuello uterino

Cáncer de boca

Cáncer anal

Cáncer de vulva

Cáncer vaginal

Cáncer de pene

Cáncer orofaríngeo (garganta)

Las cepas de alto riesgo, como el VPH 16 y el VPH 18, son responsables de la mayoría de los cánceres relacionados con esta infección.

¿Qué tan común es?

Según MedlinePlus, la mayoría de las personas han estado expuestas al VPH en algún momento de su vida.

En muchos casos, el sistema inmunitario elimina la infección por sí solo sin causar problemas de salud. Sin embargo, algunas infecciones pueden persistir y requerir tratamiento.

El virus se transmite principalmente por contacto piel con piel, con mayor frecuencia durante la actividad sexual, incluido el sexo oral.

Tipos de VPH: bajo y alto riesgo

MedlinePlus clasifica el VPH de transmisión sexual en dos grandes categorías:

VPH de bajo riesgo

Puede causar verrugas en los genitales, el ano, la boca o la garganta.

VPH de alto riesgo

Puede permanecer durante años en el cuello uterino y provocar cambios celulares que, si no se detectan ni tratan a tiempo, pueden evolucionar hacia cáncer.

¿Cómo prevenirlo?

La principal herramienta de prevención es la vacuna contra el VPH.

De acuerdo con la Oral Health Foundation:

Es altamente eficaz contra las cepas más peligrosas.

Se recomienda para niños y niñas antes de iniciar la actividad sexual.

En el Reino Unido se administra a adolescentes de 12 a 13 años.

También está disponible para adultos que no la hayan recibido.

Aunque no existe una prueba de detección rutinaria para infecciones orales por VPH, las revisiones dentales periódicas son clave para identificar señales tempranas de anomalías en la boca y la garganta.