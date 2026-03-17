Presidenta de Islas Baleares visita a RD: playas, historia y cultura del mágico archipiélago español

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Sol, playas de aguas cristalinas y una gastronomía que enamora rodean un archipiélago español en el mar Mediterráneo compuesto por Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera.

En Mallorca destacan pueblos tradicionales que han sido refugio de reconocidos artistas y escritores. Menorca atrapa con su gastronomía. Ibiza es Patrimonio de la Humanidad, tanto por tierra como por mar. Formentera tiene una red de caminos naturales y ruta de faros, desde donde se contemplan fascinantes puestas de sol.

Así son las Islas Baleares, destino que cobra relevancia en República Dominicana ante la visita oficial de la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, quien sostendrá este martes un encuentro con el presidente Luis Abinader como parte de su gira por el Caribe.

Marga ProhensEP

A propósito de esta reunión, estos son algunos datos clave sobre el archipiélago:

Organización territorial

De acuerdo con la Enciclopedia Britannica, existen dos grupos de islas. El grupo oriental, y más grande, conforma las Baleares propiamente dichas e incluye Mallorca, Menorca y la pequeña isla de Cabrera. El grupo occidental es conocido como las Pitiusas e integra Ibiza (Eivissa) y Formentera.

La comunidad autónoma de las Baleares se estableció mediante el Estatuto de Autonomía de 1983. Palma es la capital y principal centro militar, judicial y eclesiástico.

Playas de aguas cristalinas

Geografía y población

El relieve es variado: colinas onduladas, mesetas y llanuras, con extensiones más amplias en Menorca. Las precipitaciones anuales son escasas y se concentran principalmente en otoño y primavera.

La expansión del turismo desde mediados del siglo XIX ha impulsado la concentración poblacional en las zonas costeras y la despoblación del interior. En Mallorca y Menorca la población se agrupa mayormente en grandes ciudades, mientras que en Ibiza y Formentera se distribuye de forma más dispersa.

Huella histórica

Torre Punta Prima

Una de las cuatro torres defensivas de Formentera

Su posición estratégica en el Mediterráneo expuso a las islas a la influencia de civilizaciones orientales, como evidencian numerosos hallazgos arqueológicos: espadas de bronce, hachas simples y dobles, espadas con antenas, cabezas esculpidas y figuras de toros y otros animales.

La evidencia histórica apunta a más de 2,600 años de asentamientos. Cartagineses, romanos, vándalos, moros y españoles gobernaron el territorio en distintos periodos, dejando una profunda huella cultural.

Qué distingue a cada isla (según su portal oficial de turismo)

Mallorca

Ciclismo en Mallorca

Su capital es Palma. Puede recorrerse a pie o en bicicleta y ofrece amplia oferta cultural. Alberga algunas de las playas más bellas del Mediterráneo y una sierra que la atraviesa de este a oeste, donde se esconden pueblos tradicionales ligados a artistas y escritores. También destaca por su gastronomía.

Menorca

Playas

Reconocida como Reserva de la Biosfera, conserva un litoral de calas y playas paradisíacas. Posee patrimonio de yacimientos prehistóricos monumentales, casas señoriales y fortalezas.

Ibiza

Eivissa, municipio de Ibiza

Conocida mundialmente por su ambiente y contrastes, cuenta con más de 18 kilómetros de playas de arena fina y aguas cristalinas. Sus casas blancas, iglesias fortificadas y las murallas de Dalt Vila -declaradas Patrimonio de la Humanidad- forman parte de su identidad.

Formentera

Formentera

Sus playas de arena resplandeciente contrastan con aguas transparentes. Puede explorarse a pie, en bicicleta o en moto, en busca de rincones naturales y parajes tranquilos.