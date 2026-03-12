Primer combate de independencia dominicana: Batalla de La Fuente del Rodeo que puso a prueba la gesta de 1844

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El 11 de marzo de 1844, apenas semanas después de proclamada la independencia, la naciente República Dominicana enfrentó su primera gran prueba militar: la Batalla de La Fuente del Rodeo, en el municipio de Galván, provincia Bahoruco.

El contexto de la gesta

La independencia dominicana, proclamada el 27 de febrero de 1844, aún era frágil. Las tropas haitianas avanzaban hacia territorio dominicano con el objetivo de recuperar el control. Fue en La Fuente del Rodeo, a unos 20 kilómetros al este de Neyba, donde se produjo el primer choque armado entre ambos ejércitos.

El triunfo inicial

Las fuerzas dominicanas, lideradas por el capitán Fernando Tavera y el teniente Vicente Noble, lograron detener la avanzada haitiana y obtener la primera victoria militar del nuevo Estado. Este triunfo no solo fortaleció la moral de los combatientes, sino que también consolidó la confianza en la viabilidad de la independencia.

Reconocimiento histórico

El Senado de la República Dominicana, mediante la Ley que declara Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación el lugar donde se libró el combate de La Fuente del Rodeo, reconoce la trascendencia de este hecho. En sus considerandos, la ley destaca que la batalla constituye un tributo a los héroes que defendieron “el honor y suelo de nuestra patria, en una fase de independencia incipiente del país” (Senado de la República Dominicana, 2014).

Patrimonio y memoria

La declaración como patrimonio histórico busca preservar este espacio como testimonio de identidad nacional y como símbolo de gratitud hacia quienes arriesgaron sus vidas por la libertad. La ley subraya que la protección de este lugar es parte de la obligación del Estado de conservar y divulgar el patrimonio histórico y cultural de la nación.