Unidos por la historia: Capotillo rinde homenaje a los héroes de la independencia dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, D.N. El sector Capotillo se llenó de civismo, música y orgullo patrio durante la realización de la caminata “Capotillo Camina por la Patria”, una actividad que reunió a centros educativos, organizaciones sociales, comunitarias y autoridades, con el propósito de rendir homenaje a los héroes de la independencia dominicana.

La jornada patriótica fue organizada por el Instituto para el Desarrollo de las Artes y la Educación (INDARTE), junto a centros educativos y organizaciones sociales del sector, como parte del cierre del Trimestre Patriótico que celebra la República Dominicana.

Durante la actividad, estudiantes, docentes, líderes comunitarios y residentes del sector recorrieron las principales calles del barrio Capotillo, portando la Bandera Nacional y recordando el legado de los patricios Francisco del Rosario Sánchez, Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mella, símbolos de la lucha por la libertad y la soberanía nacional.

Capotillo se viste de Patria con caminata cívica en honor a los Padres de la Patria

La caminata contó con el apoyo del Cuerpo de Cadetes y la Banda de Música de la Policía Nacional, la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y la Banda de Música de la Armada Dominicana, cuyas interpretaciones acompañaron el recorrido, llenando el ambiente de solemnidad y entusiasmo patriótico. Asimismo, participaron autoridades educativas y municipales, entre ellas Ana Lucía Sánchez, directora del Distrito Educativo 15-02; Eddy Chávez, director de la Regional de Educación 15; así como directores de centros educativos del sector, regidores del Distrito Nacional como Junior Castillo y Jacquelin Beltré, además de dirigentes comunitarios y representantes de la Unión de Juntas de Vecinos de Capotillo.

Capotillo se viste de Patria con caminata cívica en honor a los Padres de la Patria

La iniciativa es desarrollada de manera conjunta por el Instituto para el Desarrollo de las Artes y la Educación (INDARTE), el Distrito Escolar 15-02 e IDC. el Centro Educativo Secundario Capotillo, la Escuela Primaria Salomé Ureña, el Liceo Capotillo, la Escuela Primaria Paz y Bien, la Escuela Primaria El Túnel, la Escuela Primaria La Aurora, la Unión de Juntas de Vecinos de Capotillo, CDC, Fundación ESCOBA, la Junta de Vecinos La Humanidad, la Junta de Vecinos Capotillo Oeste, CONDECA, FENEDESI.

Esta actividad patriótica se realiza desde hace 12 años como una iniciativa de INDARTE, con el objetivo de fortalecer en la comunidad, especialmente en niños y jóvenes, el conocimiento de la historia dominicana, los valores cívicos y el amor por la patria.

Con esta caminata, la comunidad de Capotillo reafirma su compromiso con la memoria histórica, la formación en valores y la construcción de una ciudadanía consciente y participativa.