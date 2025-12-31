Busca tus apuntes
Las promesas que los dominicanos hacen cada fin de año… y casi nunca cumplen
Con la llegada de un nuevo año, se renuevan las esperanzas y se llenan de buenas intenciones. Sin embargo, con el paso de las semanas, muchas de esas resoluciones se diluyen en la rutina diaria.
Cada fin de año, muchos dominicanos hacen la promesa de ser un nuevo ser humano y mejorar tanto física como espiritualmente.
Sin embargo, al pasar de los días poco a poco se van olvidando propósitos de Año Nuevo.
Y ya que estamos finalizando este 2025, es bueno recordar algunas de las cosas que quedaron pendientes, que se pueden retomar en el 2026.
A continuación te mencionamos algunas de ellas:
• Comer sano
• Hacer ejercicio
• Dejar vicios
• Usar menos el celular
• Ahorrar
• Leer un nuevo libro
• Terminar una serie
• Viajar
• Aprender un idioma
• Beber menos alcohol
• Dejar de fumar
• Pasar más tiempo con la familia y amigos
En tanto, si se habla de relaciones de pareja, muchos hacen planes a futuro para consolidar más el vínculo como:
• Pasar más tiempo juntos
• Hacer una lista de lugares para visitar
• Orar a Dios por la relación
• Ahorrar para la boda
• Realizar un viaje en pareja
Aunque muchos de estos propósitos suelen ser difíciles de mantener a largo plazo, lo importante es no perder el enfoque y hacer una lista para releerla.