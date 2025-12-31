Las promesas que los dominicanos hacen cada fin de año… y casi nunca cumplen

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada fin de año, muchos dominicanos hacen la promesa de ser un nuevo ser humano y mejorar tanto física como espiritualmente.

Sin embargo, al pasar de los días poco a poco se van olvidando propósitos de Año Nuevo.

Y ya que estamos finalizando este 2025, es bueno recordar algunas de las cosas que quedaron pendientes, que se pueden retomar en el 2026.

A continuación te mencionamos algunas de ellas:

Propósitos

• Comer sano

• Hacer ejercicio

• Dejar vicios

• Usar menos el celular

• Ahorrar

• Leer un nuevo libro

• Terminar una serie

• Viajar

• Aprender un idioma

• Beber menos alcohol

• Dejar de fumar

• Pasar más tiempo con la familia y amigos

En tanto, si se habla de relaciones de pareja, muchos hacen planes a futuro para consolidar más el vínculo como:

• Pasar más tiempo juntos

• Hacer una lista de lugares para visitar

• Orar a Dios por la relación

• Ahorrar para la boda

• Realizar un viaje en pareja

Aunque muchos de estos propósitos suelen ser difíciles de mantener a largo plazo, lo importante es no perder el enfoque y hacer una lista para releerla.