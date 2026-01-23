Se te acabó el gas cocinando el moro, esto te costara llenar el tanque la próxima semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó este viernes que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 24 al 30 de enero de 2026, mediante la asignación de un subsidio de RD$128.7 millones.

De acuerdo con el MICM, el subsidio se aplicará al gas licuado de petróleo (GLP) con RD$6.15 por galón, al gasoil Regular con RD$11.09 y al gasoil Óptimo con RD$8.32.

Precios de los combustibles (24–30 enero 2026)

Gasolina Premium: RD$290.10 por galón (sin variación)

Gasolina Regular: RD$272.50 por galón (sin variación)

Gasoil Regular: RD$224.80 por galón (sin variación)

Gasoil Óptimo: RD$242.10 por galón (sin variación)

Avtur: RD$199.10 por galón (sube RD$4.33)

Kerosene: RD$231.60 por galón (sube RD$4.70)

Fueloil #6: RD$143.42 por galón (sube RD$3.44)

Fueloil 1%S: RD$160.31 por galón (sube RD$0.78)

GLP: RD$137.20 por galón (sin variación)

Gas natural: RD$43.97 por m³ (sin variación)

La tasa de cambio promedio semanal fue fijada en RD$63.38, según las publicaciones del Banco Central.