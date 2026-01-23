ADP de Boca Chica paraliza docencia de manera indefinida en politecnico ITLA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La seccional Boca Chica de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) declaró un paro indefinido de la docencia en el Politécnico del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), en protesta por la designación de Teodosia Otaño como directora del centro.

Alega que el nombramiento de Otaño es ilegal por haber sido realizado por el rector del ITLA, Rafael Féliz García, “quien no posee competencia ni facultades legales para nombrar personal docente y administrativo-docente del sistema público preuniversitario, conforme a la Ley 66-97 y el reglamento del Estatuto del Docente”.

Apunta que, de manera específica, el artículo 16 del referido estatuto establece que el ingreso a cualquier cargo docente o administrativo-docente debe realizarse mediante concurso de oposición, siguiendo los criterios y procedimientos legalmente establecidos.

En lugar de Otaño, quien fue directora de la Regional Educativa 10 del Ministerio de Educación, la ADP exige sea designado el maestro Walan de los Santos, quien asegura cumple con los requisitos legales vigentes.

El paro indefinido de la docencia afecta a cientos de estudiantes de este centro técnico especializado. Desde hace algunas semanas, los docentes ya habían realizado paros sorpresa, dejando a los alumnos en las aulas durante la jornada educativa completa sin recibir clases.

El centro educativo de secundaria funciona en las instalaciones del ITLA, cuyas autoridades comparten responsabilidad administrativa con el Ministerio de Educación. Ninguna de estas entidades se ha pronunciado al respecto, mientras las familias se sienten impotentes ante el conflicto.