Qué es un proyecto de vida y cómo crearlo

La psicóloga clínica y experta en inteligencia emocional, Janis Santaella, exhortó a las personas a construir un proyecto de vida de cara al 2026, como una vía para evitar que los años sigan pasando sin propósito y para salir del estado de frustración.

“Un proyecto de vida, más que metas, más que objetivos, es un plan estructurado de mis sueños: el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, que viene de mí. Parte de lo que perdemos en nuestra vida, y nos sucede sobre todo cuando ya tenemos 30, 40, 50, 60, 70, 80, es que hemos estructurado”, manifestó Santaella.

Indicó que, tradicionalmente, en el hombre este plan se estructura en torno al proveer, el éxito y lo que va a lograr en la vida; mientras que, en la mujer, se enfoca en las relaciones y los hijos, dejando de lado la estructuración de lo que cada quien quiere para su propio futuro.

“Entonces, ese proyecto de vida es ese plan con sentido que se trata de mí. Yo me pongo como prioridad, que ese es el primer rompimiento. O sea, yo tengo que decidir ser una prioridad en mi vida, pero cuando yo he decidido ser la prioridad para todo el mundo, salvar a mis hijos, salvar a mi pareja, empiezo a existir dentro de mí vacío, frustración, dolor, y lo más importante es que no he sanado”, explicó la experta en autoestima.

Janis Santaella, psicóloga clínica y experta en inteligencia emocionalFuente externa

De igual forma, Janis Santaella señaló que un proyecto de vida exige claridad sobre lo que esa persona realmente quiere.

“O sea, no te duermas el 31 de diciembre sin saber qué tú quieres y anotarlo, y muchas personas van a decir: no sé. No, tú sabes lo que quieres, pero no te has dado el permiso. Qué tú quieres, cómo lo quieres y para qué lo quieres, porque a veces hasta para hablar con Dios tenemos que tener esa claridad. Luego llega la sanación, la transformación, el crecimiento, sostener lo incómodo y lo más importante”, pronunció.

Las declaraciones de la reconocida psicóloga y coach fueron ofrecidas este jueves durante una entrevista en el programa televisivo Telematutino 11, conducido por Ramón Núñez y Jacqueline Morel.