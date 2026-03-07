Raquel Peña encabeza listado de 25 mujeres reconocidas por Ayuntamiento de Santiago

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El Ayuntamiento de este municipio reconoció este viernes a 25 mujeres ejemplares por su destacada trayectoria y aportes al desarrollo social, profesional y comunitario, entre las que se encuentra la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el preámbulo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo.

La actividad fue organizada por la Comisión de Género del Concejo de Regidores y contó con la presencia del alcalde Ulises Rodríguez, quien destacó la importancia de reconocer el liderazgo y el compromiso de las mujeres que contribuyen al progreso de la sociedad dominicana.

“Reconocer a 25 mujeres ejemplares es reconocer historias de sacrificio, disciplina y entrega. Es reconocer madrugadas de esfuerzo, metas alcanzadas con perseverancia y sueños que hoy se han convertido en realidades que benefician a nuestra sociedad”, expresó el alcalde Ulises Rodríguez.

Resaltó la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña entre las homenajeadas, a quien definió como una mujer de gran valor, liderazgo y compromiso con el desarrollo del país, señalando que su trayectoria representa un ejemplo inspirador para las mujeres dominicanas.

El acto fue celebrado en el Salón Juan Pablo Duarte del cabildo municipal, donde también asistieron la gobernadora provincial Rosa Santos, el senador Daniel Rivera, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D'Aza, el presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’ Óleo e Iris Cepín de Rodríguez, esposa del alcalde, entre otros.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, agradeció la distinción otorgada por el Ayuntamiento de Santiago y destacó el papel fundamental que desempeñan las mujeres dominicanas en distintos ámbitos de la sociedad.

Por su lado, la vicealcaldesa Mariana Moreno manifestó que el reconocimiento a las mujeres ejemplares constituye un acto de justicia y valoración al mérito.

Mientras que la regidora Amarilis Baret, presidenta de la Comisión de la Mujer del Concejo de Regidores, afirmó que este reconocimiento busca resaltar el liderazgo y la contribución de mujeres que han dedicado su vida al servicio de la sociedad.

Además de Raquel Peña, las homenajeadas son; Gloria Ascona, Dilenia García, Hilda Domínguez, Melanie Rodríguez, Carmen Georgina Vélez Díaz, Yvette Ramírez, Petruska Muñoz, Elizabeth Burgos de Domínguez y María Magdalena Almanza, reconocidas por sus aportes en áreas como salud, liderazgo comunitario, gestión institucional y servicio social.

También, Eladia “Tuti” Cordero, Mirna López, Teresa Morel Mora, Geanilda Vásquez, Altagracia Moreno, Andrea Suero, Luz Brito, Victoria Altagracia Martínez, Yanna Tavares y Olga María Novoa Fernández de Arocha, por su trayectoria en educación, comunicación, política y trabajo comunitario.

El listado incluye además a Antonia Rodríguez, Arbaluz Pérez, Tuti Almonte y Mercedes Capellán por su liderazgo en salud, sector empresarial, voluntariado y gestión social, así como un reconocimiento póstumo a Adelia Gutiérrez por su legado en el área de la salud.