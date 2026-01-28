Reconoció al matemático Juan Luis Vargas Molina

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Presidencia de República Dominicana reconoció al matemático y criptógrafo Juan Luis Vargas Molina como finalista del Premio Nacional de la Juventud 2026 (PNJ2026).

Durante una ceremonia, efectuada en el Consulado Dominicano en Nueva York, el creador de la criptomoneda y plataforma digital FACTOR, por la cual obtuvo un premio de 100 mil dólares por parte de Coinbase, recibió un pergamino oficial de manos del cónsul Jesús Antonio (Chú) Vásquez Martínez y de Carlos Valdez Matos, ministro de la Juventud.

Al recibir el galardón, Vargas Molina reafirmó el compromiso de “contribuir a elevar la mirada hacia una economía del conocimiento, donde la excelencia en matemáticas, educación y tecnología no sea un privilegio, sino una ruta nacional con la visión y el liderazgo imprescindibles para cultivar los talentos “que ya tenemos, dentro y fuera del país”.