Escritor Pedro Vergés gana Premio Nacional de Literatura 2026

La Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura anunciaron ayer que al escritor Pedro Vergés ganador del Premio Nacional de Literatura 2026, el más alto reconocimiento otorgado a las letras dominicanas.

Ana Corripio de Barceló, vicepresidenta de la Fundación, dijo que la decisión fue adoptada por unanimidad por el jurado del premio, en cumplimiento del Decreto 721-18, que instituye ese galardón y reconoce la trayectoria y aporte de autores dominicanos a la cultura nacional.

Relevancia obra del autor

Corripio destacó la relevancia de la obra del autor galardonado, la solidez de su prosa y su valiosa contribución a la literatura contemporánea.

Afirmó que el premio reconoce el esfuerzo y dedicación de Vergés, a lo largo de toda una vida y que el reconocimiento incluye un diploma y una dotación de RD$ 2 millones.

Dijo que ese reconocimiento reafirma el compromiso de la Fundación Corripio con la promoción de la cultura, la educación y la excelencia literaria, valores que han sustentado el premio desde su creación.

Impecable manejo idioma

De acuerdo con el acta del jurado, Pedro Vergés fue seleccionado por su impecable manejo del idioma, la profundidad de su narrativa y ensayística, y por una obra literaria de gran trascendencia, reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional, incluyendo premios obtenidos en España.

Al hacer el anuncio, Ana Corripio estuvo acompañada de Pastor de Moya, viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, y de los asesores de la fundación José Alcántara Almánzar y Juan Daniel Balcácer.