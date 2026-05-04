Qué hacer tras la recuperación de una torcedura

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

Luego de haber sufrido de un esguince de tobillo y que haya disminuido el dolor, es importante que se realice una evaluación del tobillo, para verificar si la movilidad es normal, si todavía hay inflamación o debilidad de los músculos.

Después se recomienda:

Realizar ejercicios de fortalecimiento, con ejercicios de resistencia y el uso de bandas elásticas, ya que estos ayudan que el tobillo sea más fuerte y tenga más estabilidad.

Practicar ejercicios de estiramientos, ya que estos mejoran la flexibilidad de la articulación, disminuyen la rigidez y reducen el riesgo de que haya una nueva lesión

Realizar ejercicios de balance y equilibrio, donde es importante que se pueda mantener en un solo pie, ya que esto ayuda a tener mejor estabilidad ante una mala pisada

Al volver al deporte, utilizar tobilleras al inicio de la vuelta, en especial si tiene saltos o cambios bruscos de dirección, ya que estas pueden ayudar a proteger la articulación. Lo más importante luego de un esguince de tobillo es prestarle la atención adecuada, realizar ejercicios de fortalecimiento y estiramiento, entrenar el balance y equilibrio y el uso de calzados adecuados para evitar que vuelva a ocurrir.

Prevención

Un esguince mal tratado puede convertirse en una lesión recurrente que afecta la movilidad, el equilibrio y la calidad de vida. La rehabilitación temprana, los ejercicios de fortalecimiento, el entrenamiento del balance son vitales.