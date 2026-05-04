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Qué hacer tras la recuperación de una torcedura

La torcedura de tobillo o esguinces, son una de las lesiones más comunes, sobre todo para aquellas personas que practican deportes.

Una torcedura de tobillo ocurre cuando sus ligamentos se estiran más allá de su capacidad normal.

Una torcedura de tobillo ocurre cuando sus ligamentos se estiran más allá de su capacidad normal.

Hospital General de la Plaza de la Salud
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Luego de haber sufrido de un esguince de tobillo y que haya disminuido el dolor, es importante que se realice una evaluación del tobillo, para verificar si la movilidad es normal, si todavía hay inflamación o debilidad de los músculos.

Después se recomienda:

Realizar ejercicios de fortalecimiento, con ejercicios de resistencia y el uso de bandas elásticas, ya que estos ayudan que el tobillo sea más fuerte y tenga más estabilidad.

Practicar ejercicios de estiramientos, ya que estos mejoran la flexibilidad de la articulación, disminuyen la rigidez y reducen el riesgo de que haya una nueva lesión

Realizar ejercicios de balance y equilibrio, donde es importante que se pueda mantener en un solo pie, ya que esto ayuda a tener mejor estabilidad ante una mala pisada

Al volver al deporte, utilizar tobilleras al inicio de la vuelta, en especial si tiene saltos o cambios bruscos de dirección, ya que estas pueden ayudar a proteger la articulación. Lo más importante luego de un esguince de tobillo es prestarle la atención adecuada, realizar ejercicios de fortalecimiento y estiramiento, entrenar el balance y equilibrio y el uso de calzados adecuados para evitar que vuelva a ocurrir.

Prevención

Un esguince mal tratado puede convertirse en una lesión recurrente que afecta la movilidad, el equilibrio y la calidad de vida. La rehabilitación temprana, los ejercicios de fortalecimiento, el entrenamiento del balance son vitales.

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