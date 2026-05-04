¿Cómo evitar que me vuelva a ocurrir un esguince de tobillo?

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

El esguince o torcedura de tobillo es la lesión musculoesquelética más frecuente de las extremidades inferiores, siendo todavía más habitual en deportistas. Ocurre cuando los ligamentos del tobillo se estiran o se rompen debido a una torcedura, mala pisada, un cambio brusco de dirección o al caminar en superficies irregulares.

En aproximadamente el 85 % de las veces, la lesión ocurre en la parte externa del tobillo. En muchas ocasiones el esguince de tobillo se considera como una lesión menor, por lo que no se le presta atención y no recibe el tratamiento adecuado. Por esta razón, muchas personas vuelven a sus actividades cotidianas de forma rápida sin una recuperación completa, lo que aumenta el riesgo de que se repita.

Recuperarse de un esguince de tobillo es crucial para volver a ponerse en pie y a la rutina diaria. Un tratamiento a tiempo puede acelerar la recuperación y reducir el riesgo de una lesión crónica o secundaria y otras complicaciones que afectan a la flexibilidad y movilidad articulares.

Si ha sufrido un esguince de tobillo, lo mejor es actuar lo antes posible. Los cuidados a domicilio pueden ayudar a una recuperación más rápida y completa, a fortalecer y movilizar las articulaciones y a volver a ponerse en pie en el menor tiempo posible.

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Protección

El primer paso hacia la recuperación y el tratamiento es proteger el tobillo de nuevas lesiones y complicaciones. Esto significa evitar actividades que puedan agravar la lesión. Es necesario quitar toda la presión del tobillo tumbándose o sentándose con el tobillo elevado para reducir la hinchazón.

Descansa

El reposo es esencial para evitar una tensión adicional en los ligamentos lesionados. No se ponga de pie y descanse en cuanto le diagnostiquen un esguince de tobillo, y evite las actividades que carguen peso sobre el tobillo lesionado y provoquen dolor, hinchazón o molestias. Debes limitar los desplazamientos, sobre todo los paseos.