¿Sabes cómo renovar tu pasaporte estadounidense? Aquí te decimos

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana recordó a sus ciudadanos residentes en el país que el proceso de renovación de pasaportes para adultos se ha simplificado significativamente.

Actualmente, la mayoría de los solicitantes pueden completar el trámite sin necesidad de acudir a una cita presencial, utilizando un sistema de envío por mensajería.

Este beneficio está disponible exclusivamente para quienes renuevan un pasaporte de 10 años de validez que haya vencido hace menos de cinco años.

Paso a paso: Cómo renovar mediante el formulario DS-82

Para garantizar que la solicitud sea procesada con éxito, los interesados deben seguir estrictamente el siguiente protocolo:

1. Documentación: Completar, imprimir y firmar el formulario DS-82. Es fundamental incluir la fecha actual en el documento.

2. Fotografías: Adjuntar dos fotografías recientes a color, de tamaño 2x2 pulgadas.

3. Soportes: Incluir una copia del pasaporte actual y, en caso de que el solicitante haya cambiado de nombre legalmente, presentar los documentos que avalen dicho cambio.

4. Pago en línea: La tarifa de renovación es de US$130 y debe liquidarse de forma electrónica a través del portal oficial Pay.gov.

Una vez reunidos los requisitos, el solicitante no tiene que dirigirse a la sede consular. La solicitud, junto con el pasaporte físico actual, debe ser enviada a través de la oficina de DOMEX más cercana a su domicilio.