Ron Legado El Caballo Mayor presenta edición ultra premium

J&J Spirits, Dufry Dominicana y Pura Sangre Music presentaron la Edición Especial del afamado Ron Legado El Caballo Mayor, homenaje a China, en ocasión de la Celebración del Año del Caballo en 2026, apegado el zodíaco del citado país.

Durante un encuentro con diferentes medios de comunicación e invitados especiales se dio a conocer el nuevo ron ultra premium, engalanado con un etiquetado que muestra el caballo, símbolos y colores chinos, así con texto en español y mandarín, convirtiéndose en el primer ron hecho en la República Dominicana que combina estos elementos en tributo a la citada nación asiática.

El acto estuvo presidido por los señores Rosa Ng, Fundadora del Barrio Chino de Santo Domingo y Presidenta de la Fundación Flor Para Todos; Jack Astacio, Fundador & CEO de J&J Spirits; Jandy Ventura, CEO de Pura Sangre Music & Legado del Caballo; y, Delva Amarilla, Gerente General de Dufry Dominicana, filial del Grupo Avolta.

En J&J Spirits nos sentimos muy orgullosos de ser pioneros al elaborar un súper ron que combina este néctar dominicano, y que, el 2026 se celebra en China el año del caballo, coincidiendo majestuosamente con nuestro producto que por su lado homenajea al más grande merenguero de la historia, Johnny Ventura (EPD), a quien denominamos El Caballo Mayor, acotó Jack Astacio.

Agregó que este especial y fino producto ha sido formulado y elaborado siguiendo las más estrictas técnicas propias de armonizar la ciencia y arte que se conjugan para un ron con estándares de calidad global.

“Caballo Chino, como afectuosamente le hemos denominado, es un ron digno para el disfrute de los más exigentes paladares que aprecian la excelencia”, finalizó.

Por su lado, Rosa Ng, felicitó a J&J Spirits y la Familia Ventura por la creación de este maravilloso ron que rinde homenaje a la comunidad china, no solo la residente en República Dominicana, sino a todos los chinos que están en todo el mundo. Asimismo, adelantó que el 15 de febrero de 2026 habrá una gran celebración del año nuevo chino, a llevarse a cabo en el Barrio Chino de Santo Domingo, donde el Ron Legado Caballo Chino será disfrutado por todos los asistentes, uniendo lo mejor de las culturas dominicana y china.

En el encuentro celebrado en el Restaurante Wu Asian Cuisine, el artista Jandy Ventura, se le vio muy emocionado al dar a conocer, que su padre, Johnny Ventura, viajó por todo el mundo, sin embargo, nunca pudo visitar China, lugar que siempre elogió por su riqueza histórica y pionera en tantas cosas que disfruta la humanidad. “Papi, que estás en el cielo, junto al Señor, has llegado a China con este producto. “Tú que eres El Caballo Mayor, tendrás en el 2026 todo un año para celebrar con China”, dijo El Legado del Caballo.

Mientras, Delva Almarilla de Dufry Dominicana, sostuvo que con esta alianza de su empresa con J&J Spirits fortalecen sus operaciones comerciales con la producción local, ofertando a sus clientes viajantes una oferta innovadora y de altísima calidad como es la costumbre del liderazgo Dufry en todo el mundo. Ron Legado El Caballo Mayor Edición Especial China 2026 se venderá de manera exclusiva en Dufry por un tiempo determinado.