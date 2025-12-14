¡El aroma de la Navidad! Los 5 postres caseros para compartir en Nochebuena

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Falta poco para la llegada de Nochebuena; las familias se preparan para la cena más especial del año. Elaborar postres caseros hace más bonita la velada, ya que con esto puede demostrar todo el amor y cariño a sus seres queridos en una de las festividades más esperadas durante el año.

Con un toque personal y cálido, expertos en repostería confirman que la clave está en el equilibrio entre tradición y sencillez.

Con estos cinco postres caseros coronarás la mesa navideña durante la Nochebuena 2025

Nestle junto a varios reposteros compartieron en su pagina web, diversas recetas navideñas que con su toque especial lo convierte en un rico postre para compartir en Nochebuena.

1. Pudín de Pan Navideño con Salsa de Ponche

Pudin de pan navideñoRecetas Netle

Receta:

Para preparar esta receta, primero debes hacer el caramelo. Vierte este caramelo en un molde de 12 pulgadas y resérvalo.

Luego, procede con la base del pudín: mezcla las leches y humedece el pan picado con ellas. Agrega la mantequilla, el azúcar, los huevos, la vainilla, el ron, las ciruelas y la guayaba. Vierte esta mezcla en el molde de 12 pulgadas, y lleva al horno a $350$ °F por aproximadamente 1 hora y 15 minutos, cocinando a baño María o hasta que el pudín cuaje. Una vez listo, reposa, enfría y desmolda.

Para la salsa de acompañamiento, pon en una olla de fondo grueso todos los ingredientes (excepto el ron) y lleva al fuego, moviendo constantemente hasta que espese. Retira la salsa del fuego, refresca un poco, añade el ron y sírvela caliente sobre el pudín de pan.

2. Bizcocho de Pasas, Almendras y Amaretto en Lata

Bizcocho navideñoRecetas Netle

Preparación:

1.Para preparar la crema, en una olla, mezcla la leche condensada, evaporada y la crema de leche, la sal, la nuez moscada molida, la astilla de canela, las yemas de huevo y la fécula de maíz, lleva al fuego sin dejar de mover hasta espesar. Retira del fuego, deja refrescar. Agrega el amaretto y las almendras, reserva.

2.Para preparar el bizcocho, ponga en un tazón la mantequilla y el azúcar, mezcla con una batidora eléctrica hasta que cambie a un color blancuzco.

3.Agregue las yemas una a una, luego los huevos uno a uno. Baje la velocidad al mínimo e incorpore la mezcla de harina y polvo de hornear alternando con la leche evaporada, mezclada con el agua.

4.Adicione vainilla, amaretto, almendras y pasas, vierte en latas engrasadas y lleve al horno a 350 F por 30 minutos aproximadamente o hasta que al introducir un palillo este salga limpio. Deje refrescar.

5.Bañe las latas de bizcocho con la crema reservada y decore con almendras trituradas. Sirve frio.

3. Pie de Ponche

Pie de Ponche. Recetas Netle

Paso 1:

1.En un bowl combina la harina, leche en polvo, la mantequilla, el azúcar, el huevo y la sal, mezcla hasta unificar bien, deja reposar en la nevera por 30 minutos. Cubre un molde de pie con esta masa. Lleva al horno precalentado a 350ºF por 10-15 minutos, retira del horno, reserva.

Paso 2:

2.Forma un almíbar con el agua y el azúcar. Aparte bate las claras a punto de nieve, vierte el almíbar de poco a poco, continúa batiendo hasta enfriar. Reserva.

Paso 2:

3.Lleva al fuego la lata de leche evaporada, la leche condensada, la nuez moscada, las yemas de huevo y la fécula de maíz, cocina por 10 minutos o hasta que espese. Retira, deja refrescar, añade el ron, deja enfriar y vierte en la base preparada. Decora con el suspiro, lleva a nevera por 3 horas, retira y sirve. Flamea el suspiro.

4. Tronco de Navidad:

Tronco de Navidad

Tronco de Navidad: Su apariencia de leño es un clásico ineludible. Es fácil de adaptar a diferentes rellenos (café, chocolate, vainilla), permitiendo un postre sofisticado sin necesidad de técnicas complejas.

5. Flan clasico

Es un postre sencillo de hacer, muy cremosos y reconfortantes. Puedes darles un toque festivo añadiendo especias como canela y nuez moscada, o sirviéndolos con caramelo casero y frutos secos.