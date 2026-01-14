Amigos que Suman celebra su encuentro navideño

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La iniciativa Amigos que Suman, de GALA Media Group, celebró su encuentro navideño en una jornada de confraternidad que reunió a reconocidas personalidades del ámbito político, empresarial, social y de la comunicación.

Ruddy de los Santos, fundador de Amigos que Suman y presidente ejecutivo de GALA Media Group, destacó que este encuentro trasciende la agenda social para convertirse en un espacio plural, donde convergen legisladores, funcionarios, empresarios y comunicadores, unidos por el compromiso de aportar al desarrollo del país.

Reafirmó que esta iniciativa, con ocho años de trayectoria, se ha consolidado como un espacio de intercambio de ideas, experiencias y visiones comunes entre líderes de distintos sectores e ideologías.

La actividad fue realizada con el propósito de fortalecer los vínculos humanos y promover el diálogo plural en beneficio del país.

Participaron dirigentes políticos, comunicadores y figuras de la sociedad civil, amigos y relacionados.