Gala Media Group
Amigos que Suman celebra su encuentro navideño
En el encuentro se reconoció la destacada trayectoria de la comunicadora Milagros Germán, quien agradeció la distinción
La iniciativa Amigos que Suman, de GALA Media Group, celebró su encuentro navideño en una jornada de confraternidad que reunió a reconocidas personalidades del ámbito político, empresarial, social y de la comunicación.
Ruddy de los Santos, fundador de Amigos que Suman y presidente ejecutivo de GALA Media Group, destacó que este encuentro trasciende la agenda social para convertirse en un espacio plural, donde convergen legisladores, funcionarios, empresarios y comunicadores, unidos por el compromiso de aportar al desarrollo del país.
Reafirmó que esta iniciativa, con ocho años de trayectoria, se ha consolidado como un espacio de intercambio de ideas, experiencias y visiones comunes entre líderes de distintos sectores e ideologías.
La actividad fue realizada con el propósito de fortalecer los vínculos humanos y promover el diálogo plural en beneficio del país.
Participaron dirigentes políticos, comunicadores y figuras de la sociedad civil, amigos y relacionados.
Rostros
Brindis por apertura de oficinas en el DN
Lisbel Sánchez Peña