Brindis por apertura de oficinas en el DN

Con el propósito de crear un punto de contacto directo y accesible en el corazón de la capital, ejecutivos de Playa Nueva Romana inauguraron el pasado martes tres oficinas comerciales en Galería 360, Ágora Mall y Bella Vista Mall.

Para estas aperturas sus ejecutivos celebraron un coctel en la sucursal de 360, en donde los invitados eran recibidos por las melodías de una violinista, al momento en que disfrutaban de bebidas refrescantes, a la espera de la parte formal, que inició con las palabras del director general del complejo, Jesús Durán, quien habló del significado que representa para ellos esta iniciativa.

«Con Santo Domingo consolidándose como el centro económico y financiero de la región, este movimiento representa un paso determinante en la evolución de Playa Nueva Romana hacia modelos de negocios más ágiles y orientados al crecimiento global, destacó».

Luego, Rosa Lilly Zapata, directora comercial y de marketing, destacó que su objetivo ya no es solo ofrecer la mejor calidad de vida e inversión segura en el Caribe, sino hacerlo accesible y tangible al cliente de la capital.

Durante el encuentro, los invitados recibieron un sombrero personalizado realizados por Artypical..