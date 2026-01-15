Bienvenida de nuevo año al estilo Puntacana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una experiencia sin límite marcó la llegada del nuevo año para propietarios, huéspedes y visitantes de Puntacana Resort con la vivencia de una agenda que incluyó actividades sociales, deportivas, gastronómica y culturales dentro de un ambiente que reflejó el espíritu y esencia de este destino.

El encuentro se ha consolidado como una cita obligatoria con eventos imperdibles, entre lo que destacan el ‘Bazar de Navidad’ en las galerías comerciales de The Village Puntacana con la celebración de más de 18 años de historia, que reunió a artesanos locales, propuestas gastronómicas y música en vivo.

Además, la comunidad de Punta Cana disfrutó del tradicional Coctel Navideño, con elegantes veladas en un ambiente exclusivo.

Se llevó a cabo por primera vez el ‘Pádel Week at Puntacana Resort’, en colaboración con LUX Tennis donde se presenció a una de las figuras más influyente de la moda, Anna Wintour, apoyando la competencia.

En el ámbito gastronómico, la temporada lució por propuestas especiales en los distintos restaurantes del resort, así como experiencias de alto nivel como el ‘Culinary Weekend Puntacana Resort’ con el “Colombian Flavors– Avant-garde”, una vivencia liderada por el chef Jaime Rodríguez, del celebre restaurante Celele de Cartagena, Colombia, destacado entre The World’s 50 Best Restaurants.

Para cerrar de forma magistral, familias y visitantes disfrutaron del ‘New Year’s Beach Bash’, celebrando el primer amanecer del año frente al mar en un ambiente festivo y relajado.