Embajada de Turquía y su Arqueología Subacuática

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

El proyecto “Inventario de Naufragios de Turquía, Patrimonio Azul”, es una ambiciosa iniciativa de investigación multidisciplinaria liderada por la Universidad Dokus Eylül, cuyo objetivo es la identificación y documentación sistemática de los activos arqueológicos sumergidos en los mares Egeo, Mediterráneo, Mármara y Negro.

A través de una exposición fotográfica de Arqueología Subacuática del Dr. Harun Özdas, esta importante iniciativa llega a la República Dominicana, gracias a la Embajada de Turquía.

La exhibición fue inaugurada en el Museo de las Atarazanas Reales, en la Ciudad Colonial, y constituye la tercera iniciativa que organiza esta embajada en el país con el propósito de mostrar la riqueza arqueológica de su nación.

Con el uso de tecnologías avanzadas el equipo ha logrado documentar 350 naufragios hasta la fecha. Desde la Edad de Bronce hasta el período otomano.