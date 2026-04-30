Premios ‘Brugal cree en su gente’ 2026

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

Hay quienes trabajan desde el silencio, sin aplausos, atraídos solo por la felicidad del bienestar común.

Con este objetivo es que la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar) y el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola (Itesil) fueron reconocidos con los premios ‘Brugal cree en su gente’ organizado por la fundación Brugal.

Este reconocimiento se celebró con un conversatorio en el hotel Hyatt Centric Santo Domingo.

Bajo la conducción de la comunicadora Mirabal Ruiz, se abordó la necesidad de una transformación social en la República Dominicana y la importancia de la educación y el medio ambiente para lograr el país de desarrollo que se merecen los dominicanos.

Con la asistencia de un grupo de invitados, se estrenó en este espacio el documental ‘El poder de Creer’, un cortometraje que recoge inspiradores testimonios de los protagonistas y muestras de su impacto.

Sobre Fundemar, se resaltó su iniciativa en el ámbito del medio ambiente, impulsando el primer programa nacional de criopreservación de gametos de corales. Con esta intervención científica se busca revertir la pérdida de cobertura coralina en las costas dominicanas mediante la creación de un banco genético vital para el ecosistema y la economía.

De su lado, se reconoció el modelo educativo que lleva a cabo el Itesil en Dajabón quienes, a través de una formación integral, técnica y en valores apoyados en la metodología Steam, promueve la conexión con el mundo real. Esto logra que los egresados se integren a la economía local y contribuyan al desarrollo de sus familias y de su comunidad.

“Para nosotros, el poder de creer significa asumir una responsabilidad con la gente; es confiar en el potencial de las personas antes de que sea evidente y acompañar su labor hasta que dé frutos medibles y sostenible” expresó Augusto Ramírez Bonó, presidente de la fundación Brugal.

Se brindó por estas iniciativas.