Embajador dominicano en Brasil recibe condecoración

El Gobierno de Japón, en nombre de Su Majestad el emperador Naruhito, ha conferido al embajador dominicano en Brasil, Robert Takata Pimentel, la Orden del Sol Naciente, Gran Cordón (Grand Cordon of the Order of the Rising Sun), la más alta distinción que Japón concede habitualmente a diplomáticos extranjeros.

La condecoración, impuesta por el embajador de Japón en Brasil, Teiji Hayashi, reconoce los valiosos aportes del embajador Takata al fortalecimiento de las relaciones entre República Dominicana y Japón durante su gestión como jefe de misión en Tokio (2020–2025), período en el que se consolidaron avances significativos en los ámbitos de cooperación, intercambio cultural, promoción económica y otros.

Takata expresó con humildad y gratitud que esta condecoración honra también a la diplomacia dominicana y a todos los que han trabajado por acercar al país a Japón, en una agenda de cooperación basada en el respeto, la innovación y la amistad entre pueblos.