Entregarán 25 becas universitaria a jóvenes que quieran cursar una carrera

Inversiones. J Montero anunció la apertura de la tercera convocatoria de su programa de becas universitarias, mediante la cual 25 jóvenes de todo el país, tendrán la oportunidad de cursar estudios superiores en la Universidad del Caribe.

La iniciativa que inicio entregándose en el municipio de Pedro Brand y ahora se extiende para jóvenes de todas las provincias de la República Dominicana, busca apoyar a los estudiantes con deseos de superación y contribuir al desarrollo educativo de la Republica Dominicana.

Lester Montero, gerente de la referida empresa invitó a los interesados a participar de esta nueva edición. Además, destacó el impacto positivo que el programa ha tenido desde su creación a favor del desarrollo del país y de decenas de familias.

“Estas becas representan una oportunidad para muchos jóvenes que no tienen recursos económicos para costear sus estudios. Este proyecto forma parte de nuestro compromiso social con la nación dominicana”, expresó Montero.

Actualmente, aproximadamente 75 estudiantes han sido beneficiados con la ayuda que brinda Inversiones. J Montero.

La participación para postular por las becas, está abierta para todos los bachilleres que cumplan con los requisitos básicos. Los aspirantes deberán inscribirse el domingo siete de diciembre, en el parqueo de la Parroquia San Pedro Claver, municipio Pedro Brand donde el equipo de Inversiones J Montero recibirá solicitudes a partir de las 9:00 de la mañana.

Para completar la inscripción, los interesados deben presentar: certificado de bachiller, dos copias de la cédula de identidad y una fotografía 2x2.

El gran sorteo para elegir a los 25 becados se realizará el sábado 20 de diciembre, fecha en la que se anunciarán oficialmente los nuevos estudiantes beneficiados.

La entrega oficial de las becas está programada para las 4:00 de la tarde en la Escuela Evelina Urbano, en Pedro Brand. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 849-860-6837.