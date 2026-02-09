De flamboyanes, paisajes y mucha dominicanidad

Publicado por Marien Aristy Capitán Creado: Actualizado:

Aquel día llovía. Las nubes danzaban desde las primeras horas de la mañana pero nada podía quitarle brillo a una conmemoración tan especial: era el 21 de enero y el espíritu de la Virgen de la Altagracia acompañaba a todos los dominicanos que habían ido a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Para honrarla, el Banco Popular Dominicano colocó la fachada de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia en la entrada de Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, un lugar que vistió flamboyanes para recibir a los invitados a la tradicional cena que ofrece a la delegación dominicana que asiste a Fitur.

Ambientado con cuadros de artistas como Miguel Núñez, también se presentaron proyecciones audiovisuales que recrearon paisajes naturales y destinos turísticos emblemáticos: el gran salón, que albergó a 450 personas, se convirtió en un trocito del país en Madrid.

Con los discursos centrales de Chistopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular; y David Collado, ministro de Turismo, la parte artística fue un deleite para los sentidos.

María Alejandra Castillo de Rault, Eugene Rault Grullón, Dimitri Handal y Ana Idalia Grullón.

Leonardo Aguilera, Carmen Quijano de Aguilera, Sandra Bisonó de Paniagua y Christopher Paniagua.

La interpretación de “Abril”, con el maestro José Antonio Molina tocando el piano en compañía de un cellista, fue mágica.

Posteriormente, el maestro dirigió a 16 músicos provenientes de la provincia de Castellón para que la voz de Maridalia Hernández ocupara cada rincón al compás de los temas “Por amor”, de Rafael Solano; y “Ella”, de Casandra Damirón.

La cena fue exquisita: sopa de Idiazábal con magret de pato y puntas de espárrago triguero de entrada; costilla de ternera con crema de apionabo y espárragos al grill, con crujiente de yuca y batata de plato fuerte; y esfera de chocolate, ron y chinola de postre. De aperitivos, desde ceviche hasta foie.