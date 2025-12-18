Grupo Universal se destaca en el Mercado de Valores Summit 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El acuerdo estratégico entre Grupo Universal y Primma Valores fue destacado como uno de los hitos más relevantes del mercado financiero dominicano en los últimos meses, durante el conversatorio “La Alianza del Año” celebrado en el Mercado de Valores Summit 2025, efectuado en el Hotel Marriott y fue organizada por Revista Mercado.

El conversatorio estuvo moderado por Katty Cepeda, directora ejecutiva de la Asociación de Puestos de Bolsa (APB), reunió a los presidentes ejecutivos de ambas instituciones, Rafael E. Izquierdo, por Grupo Universal, y Javier Guerrero, por Primma Valores, quienes profundizaron sobre el propósito y el alcance de esta alianza, así como en su contribución al fortalecimiento del ecosistema financiero.

Durante su intervención, Rafael E. Izquierdo afirmó que la alianza respalda la visión de la organización de consolidarse como un grupo económico dominicano dedicado a la inversión y a la creación de soluciones de seguros, financieras y de servicios.

Sostuvo que esta integración estratégica posiciona a Grupo Universal como un líder y referente del mercado de valores, complementando la oferta de sus filiales AFI Universal, Fiduciaria Universal e Inversiones Universal.

Por su parte, Javier Guerrero destacó que el acuerdo representa mucho más que un aporte financiero, sino que constituye un ejercicio de complementariedad entre capacidades que fortalece la confianza en el mercado y abre nuevas oportunidades para los inversionistas.

La participación de Grupo Universal en el Mercado de Valores Summit 2025 reafirma su compromiso con la innovación, el desarrollo del sector financiero y el crecimiento sostenible del país. El evento reunió a líderes, analistas y entidades clave del mercado, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes para la industria.

Sobre Grupo Universal

Grupo Universal es un grupo económico dominicano dedicado a la inversión y creación de soluciones financieras, de seguros y servicios, caracterizado por su solidez, liderazgo ético, excelencia, visión innovadora y compromiso con el desarrollo sostenible del país.

El grupo está conformado por diez empresas distribuidas en tres áreas:

Filiales de seguros: Seguros Universal, ARS Universal, UNIT.

Filiales financieras: Fiduciaria Universal, AFI Universal e Inversiones Universal.

Filiales de servicios: Asistencia Universal, Administraciones Universal, Propartes y Autonovo.