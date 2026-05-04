Historia de una Poesía Colada con sabor a café

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

Lo que le apasionaba de la vida estaba tan claro como un café colao y, de hecho, es el café el protagonista de esta historia denominada Poesía Colada, una marca de café con una especialidad concebida por Sofía Tarrazo, entusiasta ingeniera industrial quien nos comparte cómo este placer lo convirtió en un modelo de negocio.

Su buena relación con el café tiene una connotación familiar, nace por un vínculo especial con su abuela materna Sofía Aguirre, de quien aprendió a apreciar y disfrutar de las bondades de la aromática bebida, tanto así que esta emprendedora puede beber café todos los días de su vida y ser la mujer más ¡feliz!

El Despertad

En medio de su cotidianidad como esposa, desde hace cinco años, de Alejandro de Moya, y madre abnegada de Samuel, llegó ese momento en que Sofía Tarrazo se cuestiona cómo su pareja lucía enérgico y feliz luego de volver a casa como scout de béisbol, lo contrario a ella que parecía cansada y agotada. Se dijo así misma “Yo quiero llegar a ser feliz como él y decir, hoy hice algo que me gustó mucho”.

Su esposo resultó ser ese impulso que la inspiró y animó a trabajar en algo que la hiciera feliz.

Esta mujer, que se define como una persona muy alegre, optimista y, sobre todo, creyente en Dios, se dejó guiar por la fe y se embarcó en este universo del café que tanto la atraía dejando atrás un trabajo estable en el sector privado.

Se inició como barista desarrollando un coffe shop en el año de 2017, pero era cuestión de tiempo, pues la vida le tenía otro proyecto más complejo: la de tostadora.

Y así lo cuenta. Sucedió que estando ese mismo año en Francia, disfrutó de un café dominicano de especialidad quedando impresionada por la notable diferencia de su color y sabor y cómo era tan popular en toda Europa.

“O sea, que hace diez años tuve que viajar hasta allá para conocer este tipo de café ¡Y era dominicano! y yo ¡wow! vivía en dominicana y nunca lo había probado”.

El tipo de café especialidad es considerado de alta calidad, siendo evaluado con 80 puntos o más sobre 100 por catadores certificados (Q Graders) según la Specialty Coffee Association (SCA). Se diferencia por tener cero defectos primarios, una trazabilidad completa del origen, procesos de producción sostenibles y un perfil de sabor único y distintivo.

El destino favorito de Sofía Tarrazo es Terrenas

Tostadora de café

Conocer en el exterior el tema del tostado y cómo esto impacta al momento de tomar café fue una luz que la impulsó a la creación de su marca artesanal Poesía Colada, desenvolviéndose como una tostadora apasionada de granos verdes de café. Sus productos tienen presencia notoria de venta en los principales supermercados del país y cuenta con lo que ella denomina servicios poéticos para eventos.

Su iniciativa es cambiar la rutina por experiencias a través de las notas diferenciales de su café.

Su café proviene de fincas de Barahona, Jarabacoa, San José de Ocoa y San José de las Matas, lugares donde siente el compromiso de brindarles a los productores una opción de mercado local que se paga a precio internacional, pero que se queda aquí.

Con solo 33 años su personalidad fresca, impresionante, sensitiva y atenta la ha llevado a desarrollar un café súper sutil, que no precisa necesariamente de azúcar, con un estilo único.

Este emprendimiento tiene raíces por parte de su papá Ricardo Tarrazo, a quién lo recuerda desenvolviéndose en el oficio de ferretero, mientras su madre, María Zaglul, explica, que todavía trabaja en un negocio de supermercado en San Pedro de Macorís. En este lugar creció y disfrutó junto a sus hermanos Ricardo y Carolina hasta los 18 años, cuando decidió mudarse a la capital.

Poesía Colada al cuadrado

El registro del nombre tiene una anécdota muy interesante. Comenta Sofía cómo su grupo de deporte de frisbee catalogaba como una poesía la realización de un buen tiro. “Entonces, para mí hablar de algo muy bueno, era una poesía. Y así me quedé con esa palabra que se quedó con el café”.

Con este sentido, una poesía más en la vida de Sofía es la buena nueva de su segundo embarazo, una bendición que compartiría con su equipo de trabajo luego de que Rostros disfrutara de la primicia. Y, ¿qué mejor que unos cupcakes para celebrarlo?