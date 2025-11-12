Inauguran moderna funeraria

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

Ejecutivos de Memorial Funeraria y Cementerio inauguraron una sede en la avenida Prolongación 27 de Febrero en Santo Domingo Oeste, que cuenta con modernas capillas climatizadas y áreas de descanso.

La inauguración fue encabezada por Carlos Termini Bellone, director general de Memorial, quien habló de la importancia del nuevo espacio que representa un paso trascendental en la expansión de la institución.

El ejecutivo destacó que esta apertura es el resultado de la colaboración constructiva y de una visión compartida.

Termini también dijo que la moderna funeraria es el reflejo de la visión que tienen de crecer con propósito y de estar presentes para las familias que los necesiten.

Resaltó que es “la pieza estratégica más reciente de nuestra red de servicios integrales, diseñada para abrazar a todo el Gran Santo Domingo”.

Al finalizar sus palabras procedieron al corte de cinta inaugural.