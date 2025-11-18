Patronato Nacional de Ciegos celebra emotiva misa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Directivos del Patronato Nacional de Ciegos celebraron una misa con motivo del Mes del Ciego, una fecha de especial significado dedicada a promover la reflexión sobre la inclusión, la solidaridad y el compromiso hacia las personas con discapacidad visual en la República Dominicana.

Durante el acto religioso, presidido por el padre Manuel García, la presidente del patronato, Mirka Morales, dirigió unas palabras de gratitud a todos los presentes, resaltando el esfuerzo conjunto que durante años ha permitido sostener la misión y valores de la institución.

El acto litúrgico fue además un espacio de reflexión sobre el impacto del trabajo que realiza el patronato a nivel nacional, ofreciendo servicios de rehabilitación, educación, orientación vocacional, integración laboral y programas de prevención de la ceguera.

Además dieron a conocer que el Mes del Ciego que se conmemora cada noviembre, representa una oportunidad para sensibilizar a la sociedad sobre la realidad y los derechos de las personas con discapacidad visual, así como para dar a reconocer la labor de quienes dedican su tiempo y esfuerzo a construir espacios accesibles y equitativos.

Estas acciones buscan fortalecer la autonomía, la independencia y la dignidad de las personas ciegas y con baja visión, brindándoles herramientas para su plena participación en la sociedad, explicaron sus directivos.

La ceremonia religiosa contó con la participación de colaboradores, miembros de la Junta Directiva, voluntarios, amigos y allegados de la institución, quienes se unieron para agradecer a Dios por la oportunidad de continuar trabajando a favor de la población con discapacidad visual y sus familias.

