Celebran tercera edición de Eco Fashionista para diseñadores

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Esther y Eslainy Robles, fundadoras de la plataforma Eco Fashionista (EF) dieron detalles de su tercera edición de EF, en la que diseñadores, artistas y organizadores destacaron la moda sostenible como eje central.

En la actividad, celebrada en Acrópolis Business Mall, los asistentes apreciaron en primera fila un adelanto del desfile, que se celebró el domingo 26 de este mes de abril en las instalaciones de Plaza Central.

Los modelos no presentaron piezas de diseñadores, sino que desfilaron mostrando su identidad, personalidad y empoderamiento a través de la forma de vestir y su caminar en pasarela..