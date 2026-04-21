Roberto Cassá habla de los Gavilleros en “Los del Monte”

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

En su nueva obra “Los del Monte”, el historiador Roberto Cassá se dedicó a desentrañar el complejo fenómeno de los Gavilleros durante la ocupación militar estadounidense, entre 1916 y 1924.

La obra, fruto de años de trabajo documental y de campo, propone una lectura más amplia y matizada por uno de los episodios más debatidos de la historia dominicana.

El libro fue presentado durante un concurrido encuentro en el Archivo General de la Nación, donde el insigne autor profundizó en la complejidad del movimiento.

Señaló que los Gavilleros no pueden ser encasillados en una sola categoría, pues su actuación estuvo atravesada por relaciones con sectores del poder rural, alianzas coyunturales con hacendados y dinámicas propias de un mundo campesino en transformación.

Explicó que en algunos casos, estos grupos llegaron a proteger intereses de terratenientes, no como subordinados, sino como parte de una relación funcional y legítima dentro del contexto de la época.

“Los del Monte”, permite revisar las primeras décadas del siglo XX, alejándose de interpretaciones que redujeron a los gavilleros a simples bandoleros.