Celebran tradicional ‘Tarde de Primavera’

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

Bajo un clima propicio y sin la incertidumbre de una eventualidad atmosférica, fue celebrada la ‘Tarde de Primavera’ en su edición XXVI, organizada por el Patronato Nacional de Ciegos en el salón Fiesta del Santo Domingo Country Club, de esta ciudad. Esta actividad estuvo matizada por un ambiente de ensueño.

Más de 600 personas, en su mayoría damas de la sociedad, representantes de marcas patrocinadoras e invitados especiales, acudieron al llamado de la institución para celebrar esta loable iniciativa cuyos fondos se destinan a cirugías de cataratas y procedimientos oftalmológicos para personas necesitadas dentro de sus programas de rehabilitación y prevención contra la ceguera.

Unas 65 mesas vestidas con fina mantelería, flores y cristalerías fueron expuestas alrededor de una vistosa pasarela.

En este espacio se encontró al embajador de Japón, Osamu Hayakawa, junto a su esposa Hisako, quienes fueron conquistados por la alegría envolvente de la atmósfera.

Unas de las dinámicas del programa que generó emoción fue la participación en pasarela de Elizabeth Pérez, Lis Marie Santana, Mariel Beltré y Elizabeth Felipe, damas con discapacidad visual las cuales formaron parte de la performance creativa del reconocido diseñador santiagero Rafael Rivero. Mientras la no vidente Lía de Moya también destacó de manera magistral junto a la comunicadora Miralba Ruiz.

“¿Tú ves la alegría, tú puedes verla? Esto es un evento hermoso, lleno de gente bella, de gente alegre, y ¡mira cómo hemos recibido un apoyo increíble de todas las personas! Nos sentimos muy agradecidos”, expresó al equipo de Rostros Mirka Morales, presidenta de este patronato.

Los asistentes, vestidos como mandaba el dress code, de coctel, mantenían una hermandad en un ambiente distendido y en especial se unieron a corear las interpretaciones de Diomary La Mala en el escenario, seguido de las canciones movidas de Miriam Cruz. La celebración contó con una estación de bocadillos, degustación de cócteles, rifa, un espacio de bazar y espacios de marcas patrocinadoras.