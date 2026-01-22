Subway llega a Sambil con nuevo concepto refrescante

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Subway® continúa su expansión en la República Dominicana con una nueva apertura en el centro comercial Sambil, el cual marca el restaurante número 11 de la franquicia internacional en país, ofreciendo una experiencia moderna y conveniente a los visitantes de la plaza.

Con espacios modernos, una decoración innovadora, procesos optimizados y una oferta de productos de la más alta calidad, Subway® reafirma su presencia, dinamismo y compromiso con la República Dominicana, operando bajo los estándares globales y la excelencia que caracteriza a la marca a nivel internacional.

Además, este nuevo restaurante introduce Fresh Forward 2.0, la evolución más reciente del concepto, que destaca por un ambiente más cálido y contemporáneo, con tonos de madera, gráficos audaces y señalización intuitiva. La tienda Sambil se convierte en la segunda ubicación en República Dominicana en contar con la innovadora decoración Fresh Forward 2.0, un diseño que realza la experiencia del consumidor y refleja el enfoque renovado de la marca en el mercado dominicano.

Cabe destacar que, con estas aperturas, Subway reafirma su compromiso de seguir innovando y expandiéndose en República Dominicana, ofreciendo frescura, calidad y un ambiente renovado para todos sus invitados.

Además, esta pone a disposición el nuevo Menú Subway Series con 9 opciones a elegir, una línea de sándwiches especialmente diseñada para elevar la experiencia del consumidor con recetas exclusivas, combinaciones de sabor únicas y preparaciones “listo para pedir”.

Con esta nueva plataforma de productos, la marca busca simplificar la elección del cliente y ofrecer creaciones inspiradas en chefs, con perfiles intensos y balanceados, manteniendo la frescura y personalización que caracterizan a Subway®.

El Menú Series se organiza en tres categorías principales, cada una con sabores propios: Series de Carne, Series de Pollo y la totalmente nueva Series de Pernil, una propuesta creada especialmente para el mercado dominicano.

Los subway series se pueden pedir por nombre o por número y con esta línea, Subway® reafirma su compromiso con la innovación continua y con ofrecer sabores que conecten con el gusto del consumidor dominicano.