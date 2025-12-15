La transformación digital de República Dominicana en un libro

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

La digitalización en República Dominicana es un proceso acumulativo que atraviesa más de seis décadas. Durante ese tiempo, se ha consolidado una infraestructura de telecomunicaciones y servicios digitales que modificó la productividad empresarial. Es precisamente lo que recoge el libro “Un salto de gigante”, lanzado por Banco Popular Dominicano durante un encuentro en sus instalaciones de la 27 de Febrero.

Esta obra representa un viaje hacia una sociedad digital, y analiza la evolución tecnológica del país en las últimas décadas así como el impacto que esta transformación ha tenido en todos los ámbitos del país.

El presidente ejecutivo del BPD, Christopher Paniagua, destacó que este proyecto surge en un momento decisivo para el país, en el que la innovación se ha convertido en motor estructural del desarrollo.

“La verdadera transformación digital no comienza con la tecnología, sino con la gente”, dijo; señalando que el progreso solo es sostenible cuando fortalece capacidades, amplía oportunidades y mejora la vida de las personas.