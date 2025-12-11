Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Emotivo encuentro navideño para premiar labor periodistas dominicanos

Los invitados disfrutaron de un encuentro navideño entre aguinalda, gastronomía dominicana y música de ritmo tropicales

Mario Medina, Miguel Otáñez y Astrid Beltré junto a los periodistas ganadores Mariluz Núñez, Deidania Estévez y Raúl Germán.

Mario Medina, Miguel Otáñez y Astrid Beltré junto a los periodistas ganadores Mariluz Núñez, Deidania Estévez y Raúl Germán.

A ritmo de la tambora fueron recibidos los profesionales de distintos medios de comunicación en el hotel JW Marriot en la tradicional fiesta de Navidad de Industria San Miguel (ISM) espacio donde también se celebró la primera edición del premio ‘Pluma Sostenible’ para reconocer el trabajo periodístico dominicano.

Y en alianza con el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (Caesco,) premiaron con cien mil pesos a Germán Bautista, reglón: Sostenibilidad y Medio Ambiente; Mariluz Núñez, en Salud y Bienestar y Deidania Estévez en la mención Emprendimiento. Recibieron mención especial: Jessica Bonifacio, Rosalina Lora y Karla Alcántara. 

