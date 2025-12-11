Emotivo encuentro navideño para premiar labor periodistas dominicanos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A ritmo de la tambora fueron recibidos los profesionales de distintos medios de comunicación en el hotel JW Marriot en la tradicional fiesta de Navidad de Industria San Miguel (ISM) espacio donde también se celebró la primera edición del premio ‘Pluma Sostenible’ para reconocer el trabajo periodístico dominicano.

Y en alianza con el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (Caesco,) premiaron con cien mil pesos a Germán Bautista, reglón: Sostenibilidad y Medio Ambiente; Mariluz Núñez, en Salud y Bienestar y Deidania Estévez en la mención Emprendimiento. Recibieron mención especial: Jessica Bonifacio, Rosalina Lora y Karla Alcántara.