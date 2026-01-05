Año Nuevo, tiempo de metas... tiempo de autocuidado

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Cada año que comienza, por lo regular, las personas se crean expectativas tanto personales como profesionales que desean y anhelan lograr a lo largo de los 365 días que transcurrirán. No obstante, éstas a veces se cumplen y otras no, dependiendo de qué tan realizables o alcanzables sean, pero la norma es que surjan innúmeras metas o planes.

Ahora bien, últimamente las personas han asumido una filosofía que se ha vuelto tendencia, al momento de hacer planes y es poner, en primer lugar, como principal, su persona, el yo, sobre todo lo demás, partiendo de que está demostrado que el bienestar debe ser integral, de adentro hacia afuera, para que todo pueda fluir adecuadamente.

Respecto al tema, buscamos la opinión de un especialista de la conducta, el psicólogo clínico y terapeuta familiar Luis Vergés, quien afirma que poner en práctica la filosofía de autocuidado en primer lugar, como meta de principio de año, “está llamada a ser uno de los pilares de cara al Año Nuevo”.

Indica, asimismo, que entre las motivaciones que se requieren para pensarlo, asumirlo y decidirlo así, están aplicar estrategias de autocuidado, comprometer las acciones con un estilo de vida en el que se tome en cuenta los factores que protegen la salud, calidad de las relaciones con los demás y el aprovechamiento del tiempo en actividades productivas y de recuperación positiva.

Evidencias científicas

El doctor Vergés afirma, además, que evidencias científicas sobre el tema confirman que cuando las personas se cuidan a sí mismas, tienen una mayor propensión a cuidar a otros y dejarse cuidar de los demás.

“El autocuidado es el principal activador del circuito virtuoso que alimenta la vida”, dice.

Añade, también, que el autocuidado alimenta nuevos estilos de vida, dentro de los cuales se encuentran conductas y actitudes saludables hacia la alimentación, actividades físicas, calidad de relaciones con los demás, vinculación laboral y espiritual, formando estos elementos un conjunto que aumenta la esperanza de vida y promueven un estado interno de conexión y bienestar.

Sostiene el psicólogo y terapeuta de familia, que las personas que siguen pautas de autocuidado suelen ser más productivas y que contribuyen de mejor manera con la creación de un clima familiar, social y laboral más agradable y positivo.

Metas para el 2026 y cómo identificarlas

Recomienda que dentro de las posibles metas y estrategias que deben hacerse al inicio de año y con una mirada de autocuidado están: establecer metas realistas, evaluar los errores cometidos el pasado año para no seguir repitiéndolos, elegir al menos diez cosas por las cuales sentirse agradecidos por el año que recién termina, evaluar las habilidades de cara a los retos que deban enfrentar este nuevo año y asumir compromisos con actitudes y acciones saludables en las diferentes dimensiones de la vida, entre estas, familiar, social, laboral, económica, salud y buenos tratos.

Cómo identificar las metas

Señala el experto que es importante que al momento de identificar las posibles metas y estrategias, las personas puedan darse cuenta de las diferentes barreras que con frecuencia se interponen en el camino para el logro de objetivos importantes.

Afirma que las barreras suelen ser de diferentes tipos, entre ellas, las emocionales, que son las que surgen como resultado de no saber gestionarlas de forma apropiada, actuar de forma impulsiva al momento de tomar una decisión, abandonar los proyectos sin haber persistido lo suficiente o explotar con facilidad ante cualquier provocación.

Señala que otros tipos de barreras son las de naturaleza cognitiva, las cuales consisten en los errores que con mucha frecuencia moran en los pensamientos de las personas, llevándolas a evaluar con prejuicios determinadas situaciones. Y, sobre las barreras conductuales, sostiene que son los malos hábitos de comportamiento en los cuales se incurre, no permitiendo estos avanzar en la dirección de las metas creadas.

“Vivir en un constante e innecesario estrés, el consumo de alcohol y otras sustancias, la búsqueda compulsiva de sensaciones y actividades placenteras, la desidia de dejar todo para hacerlo después y la incursión en comportamientos de alto riesgo de forma innecesaria, son algunos de los ejemplos de estas barreras”, indica el experto.

“Una barrera que al final de esta reflexión debemos tomar en cuenta, es la de la falta de habilidades para enfrentar los problemas que son normales en la vida. Esta ausencia o carencia llena a las personas de angustia o sensación de impotencia, llegando al extremo de impedir el aprovechamiento de las oportunidades que se presentan a lo largo del camino. Dentro de estas habilidades podemos mencionar las siguientes: gestos de cortesía, capacidad para resolver problemas, habilidad de autocontrol, capacidad para sentir compasión por los demás y por nosotros mismos, anticipación de consecuencias, toma de decisiones y habilidades para el manejo de las frustraciones”, concluye.