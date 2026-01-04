Un tropiezo puede costar la vida: médico advierte sobre el peligro de las caídas en envejecientes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Jhonatan Abreu, quien preside la Sociedad Dominicana de Geriatría, alertó sobre lo letal que pueden ser las caídas para las personas de la tercera edad, por lo que instó a envejecientes y sus familiares a tomar todas las precauciones de lugar para evitar ese tipo de accidentes.

“Uno de los grandes síndromes geriátricos son las caídas, y hay que evaluarlas de una forma amplia porque hay muchas causas de caídas; una de ellas son las barreras arquitectónicas que están en el hogar, como es el caso de una alfombra mal puesta, un muro que hay para entrar a la bañera o poca iluminación en la casa, entre otros”, explicó el doctor Abreu al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

El galeno dijo que, aparte de eso, hay que evaluar el componente de los medicamentos que consume el envejeciente, principalmente aquellos que causan sedación, que colocan al paciente en una condición hipoactiva, entre los cuales están las medicinas hipnóticas, las que se usan para dormir y los antipsicóticos; que se evalúan en las consultas de geriatría.

Durante la entrevista

“Y si el paciente tiene alto riesgo de caerse, es importante que se le retiren o le disminuyan las dosis, porque cuando a un adulto mayor hay que hospitalizarlo por una caída, el encamamiento tiene consecuencias devastadoras para ese envejeciente”, advirtió.

Agregó que desde la primera semana que está encamado, el paciente comienza a perder masa y fuerza muscular; pueden aparecer las úlceras por presión que luego se infectan y eso puede llevar a la muerte de esa persona.

Aclaró que todo eso puede suceder sin que el efecto de la caída ocasione la muerte por los golpes recibidos, sino que las consecuencias pueden producir un deterioro de la salud en cascada.

“La caída es parte número uno y luego se genera una cascada de acontecimientos que llevan al adulto mayor a perder la vida”, remachó el presidente de la Sociedad Dominicana de Geriatría.