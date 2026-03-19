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Hábitos distintos 

Lo que pasa en tu cuerpo cuando dejas la carne

Sin embargo, se advierte también que pueden aparecer déficits de nutrientes como la vitamina B12

Comer mucha carne, tener caries o tronarse los dedos son mitos de la artritis

Comer mucha carne, tener caries o tronarse los dedos son mitos de la artritis

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Dejar de consumir carne produce cambios visibles en el organismo, según investigaciones de instituciones como Harvard, la Academy of Nutrition and Dietetics y la OMS.

 Pérdida de peso: Al reducir calorías y grasas saturadas, muchas personas experimentan una disminución del peso corporal.

• Mejora cardiovascular: El reemplazo de carnes por vegetales, legumbres y cereales integrales favorece la salud del corazón y reduce el colesterol.

Carne congelada. Crédito: Shutterstock

Carne congelada. Crédito: Shutterstock

• Microbiota intestinal: La flora intestinal se diversifica gracias al aumento de fibra, lo que fortalece el sistema inmunitario.

• Reducción de inflamación: Estudios señalan que una dieta basada en plantas puede disminuir marcadores inflamatorios en el organismo.

Posibles riesgos

• Déficit de vitamina B12: Este nutriente esencial se encuentra principalmente en productos animales, por lo que debe suplementarse o buscar alternativas fortificadas.

• Proteínas incompletas: Aunque las legumbres y cereales aportan proteínas, es necesario combinarlos para asegurar todos los aminoácidos esenciales.

• Hierro y zinc: Su absorción es menor en fuentes vegetales, lo que puede requerir ajustes dietéticos o suplementos.

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