Hábitos distintos
Lo que pasa en tu cuerpo cuando dejas la carne
Sin embargo, se advierte también que pueden aparecer déficits de nutrientes como la vitamina B12
Dejar de consumir carne produce cambios visibles en el organismo, según investigaciones de instituciones como Harvard, la Academy of Nutrition and Dietetics y la OMS.
Pérdida de peso: Al reducir calorías y grasas saturadas, muchas personas experimentan una disminución del peso corporal.
• Mejora cardiovascular: El reemplazo de carnes por vegetales, legumbres y cereales integrales favorece la salud del corazón y reduce el colesterol.
• Microbiota intestinal: La flora intestinal se diversifica gracias al aumento de fibra, lo que fortalece el sistema inmunitario.
• Reducción de inflamación: Estudios señalan que una dieta basada en plantas puede disminuir marcadores inflamatorios en el organismo.
Posibles riesgos
• Déficit de vitamina B12: Este nutriente esencial se encuentra principalmente en productos animales, por lo que debe suplementarse o buscar alternativas fortificadas.
Vivir
Comida de dibujos animados
Nelly Ramírez
• Proteínas incompletas: Aunque las legumbres y cereales aportan proteínas, es necesario combinarlos para asegurar todos los aminoácidos esenciales.
• Hierro y zinc: Su absorción es menor en fuentes vegetales, lo que puede requerir ajustes dietéticos o suplementos.