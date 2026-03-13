Comida de dibujos animados

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Con colores vibrantes, formas exageradas y un aspecto delicioso así es la comida de los dibujos animados, recursos utilizados por sus creadores con el fin de que el público se identifique con el gusto culinario de esos personajes y quiera probar.

Quién no recuerda a varios de estos personajes disfrutando de ese plato icónico de una manera muy especial. En esta entrega gastronómica de Vivir, traemos una serie de platos inspirados en afamadas series como Los Simpsons, específicamente en su afición por un sándwich, denominado “El Sandwich de Homero”, su personaje principal. Un Ribwich, sándwich con hueso, que se servía en un restaurante de Costanera, Buenos Aires, Argentina, donde se convirtió en el más vendido.

Igualmente, receta de la taquillera película Ratatouille, la ‘‘cangreburger” del popular show de Bob Esponja y sus amigos marinos; la sopa ramen de Naruto, consistente en fideos chinos, acompañados de caldo de carne, verduras, carne, marisco o pescado, la lasaña de Garfield, los dumplings de Kung Fu Panda, y tocino con huevos de El Castillo Vagabundo...

Estas recetas, además de servir de motivación para compartirlas en familia o con amigos, mientras se elaboran de manera caseras, pueden igualmente constituirse en conceptos gastronómicos para diversas actividades, tanto infantiles como también, ¿por qué no? de adultos.

Si es o no, fanático de los dibujos animados, tanto norteamericanos como asiáticos que le referimos aquí, invéntese una de sus creaciones gastronómicas, haciendo de este arte una delicia, tanto para su paladar como también visual.

Aquí le sugerimos dos recetas, la fácil, rápida y saludable Ratatouille, y, para los amantes de los emblemáticos fideos chinos, la Ramen de Naruto.

¡Compártalas con su familiares, o amigos!

Recetas

Ratatouille

1 zucchini

1 berenjena

3 tomates

1 diente de ajo

1/2 cebolla

1 pimiento morrón

1 lata de tomate

Sal

Laurel

Tomillo

Pimienta

Aceite de oliva

Preparación. Cortar el ajo, la cebolla, el pimiento morrón en trozos pequeños y cocinarlos en aceite de oliva. Agregar sal, y cuando la cebolla esté transparente, agregar la lata de tomate, el tomillo, el laurel y salpimentar. Tapar y dejar cocinar a fuego lento. Por otro lado, cortar la berenjena, el zucchini y el tomate en rodajas bien finos. Y, una vez hecha la salsa. En una fuente apta para horno, poner la salsa en la base, bien distribuida, y disponer las rodajas de las verduras de manera alternada. Rociar con aceite de oliva por arriba y llevar a un horno precalentado a 150° por una hora y media, más o menos, o hasta que las verduras queden bien tiernas.

Ramen de Naruto

200 gramos de filete de pescado blanco

60 gramos de harina

1 gota colorante rosa

1 pizca sal

1 Litro agua

200 gramos de cerdo

3 gramos de ajo

2 gramos de jengibre en polvo

1 pizca de cebolla cambray

100 gramos de fideos para ramen

20 gramos de salsa de soya

3 gramos de cebollín

1 hoja alga

Preparación. Cortar en cubos el filete de pescado, lavarlo y quitar el exceso de agua. Licuar los pedazos de pescado junto con la sal, la harina y un poco de agua hasta obtener una masa manejable. Separar una cuarta parte de la mezcla y añadir una gota del colorante rosa. Sobre una bolsa colocar primero la mezcla blanca y después con mucho cuidado la mezcla color rosa y con la ayuda de la bolsa ir enrollando.