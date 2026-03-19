De 7 a 75 años las mujeres víctimas de maltrato abuso sexual y otros en RD en 2026

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Un levantamiento de decisiones judiciales conocidas en distintos tribunales de la República Dominicana durante los primeros dos meses de 2026 identifica sentencias que suman 421 años de prisión en procesos relacionados con violencia y violaciones contra mujeres y niñas.

Dentro de ese conjunto se identifican 19 sentencias condenatorias, cuyas penas oscilan entre 6 y 30 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito.

El análisis corresponde a un trabajo periodístico realizado por el periodista Fernando Quiroz y equipo para Aplatanao News, basado exclusivamente en comunicados oficiales del Ministerio Público publicados entre el 2 de enero y el 26 de febrero. El registro, elaborado reúne 30 actuaciones judiciales entre sentencias condenatorias, medidas de coerción y acciones institucionales vinculadas a estos delitos.

El levantamiento incluye casos de homicidios de mujeres, tentativa de asesinato, violencia intrafamiliar, violaciones sexuales, abuso infantil y explotación sexual, ocurridos en distintas provincias del país.

Las edades de las víctimas documentadas abarcan desde niñas de 7, 10, 12 y 13 años, hasta una mujer de 75 años, así como casos que involucraban mujeres embarazadas, lo que refleja la diversidad de situaciones que han llegado a los tribunales durante el período analizado.

Entre las decisiones judiciales revisadas figuran dos condenas de 30 años de prisión, consideradas las penas más altas dentro del conjunto de expedientes analizados, así como 16 condenas de 20 años, que constituyen la mayor parte de las sentencias registradas.

Los casos ocurrieron en diversas demarcaciones del país, entre ellas Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Boca Chica, Los Alcarrizos, Santiago, La Vega, Jarabacoa, Puerto Plata, Espaillat, Elías Piña, San José de Ocoa, San Juan, Duarte y Hato Mayor, lo que muestra una presencia territorial amplia de estos procesos judiciales.

El registro también incluye ocho decisiones de coerción, principalmente prisión preventiva, dictadas mientras avanzan investigaciones en tribunales de atención permanente.

Además de los procesos penales, el período revisado recoge acciones institucionales del Ministerio Público, como un operativo contra la explotación sexual en Puerto Plata, en el que fueron rescatadas 20 mujeres y arrestadas cuatro personas, así como iniciativas de prevención y planificación institucional.