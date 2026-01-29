¿Conoce cuáles son los chequeos médicos esenciales que no debe realizarse según la edad?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana difundió una guía detallada enfocada en orientar a la ciudadanía sobre los controles médicos necesarios según la edad de cada persona.

Infancia y Niñez:

La atención médica comienza desde el primer momento de vida, para los niños de 0 a 5 años, el esquema de salud incluye: Controles pediátricos regulares para monitorear peso, talla y desarrollo, exámenes auditivos y visuales iniciales, cumplimiento del calendario oficial de vacunación y sus refuerzos, así como también evaluación por odontopediatría.

Al entrar en la etapa escolar, de los 6 a los 12 años, las recomendaciones se centran en un control médico anual que vigile la presión arterial y el peso.

Además, se incluyen chequeos dentales cada seis meses, evaluaciones físicas para actividades deportivas y la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niñas mayores de 9 años.

Adolescencia:

Para el grupo de 13 a 19 años, el protocolo del Ministerio sugiere un chequeo físico general anual enfocado en prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad, un punto destacado en esta etapa es la importancia del apoyo psicológico para cuidar la salud emocional, junto con la revisión visual, auditiva y del estado de vacunación, entre los que incluye VPH.

Adultez:

La población entre los 20 y 59 años, debe mantener una revisión física anual para el manejo de enfermedades existentes y la prevención de cáncer, entre los controles deben incluir prevención de hipertensión arterial y sobrepeso, tratamiento de trastornos de conducta, revisión dental periódica y controles específicos por género y edad avanzada.

A medida que se avanza en edad, el Ministerio recomienda pruebas especializadas:

Mujeres (desde los 21 años): Control ginecológico anual, Papanicolaou y examen de mamas.

Hombres (desde los 40 años): Examen de próstata y pruebas de función hepática y renal.

Mayores de 50 años: Realización de colonoscopias, densitometría ósea y revisiones de visión y audición.