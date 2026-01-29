Economía crece 2.1 % en 2025 y Banco Central mantiene tasa política

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La economía dominicana creció 2.1 % en el 2025 impulsado principalmente por los sectores de agropecuaria y minería; así como por los servicios de intermediación financiera y hoteles, bares y restaurantes, entre otros, reveló el Banco Central del país (BCRD).

La entidad resaltó que se prevé una recuperación gradual de la actividad económica, con una expansión proyectada en torno a 4.0 % para el año 2026, apoyada en un mayor ritmo de ejecución de la inversión pública y en condiciones financieras favorables.

Además detalló que las remesas alcanzaron US$11,866.3 millones al cierre de 2025 (+10.3%), las exportaciones totales ascendieron a US$ 15,930.6 millones (+14.4 %).

“El buen desempeño de las actividades generadoras de divisas ha contribuido al mantenimiento de la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una depreciación interanual de 3.1 % en 2025 y de alrededor de 2.0 % en el mes de enero. Asimismo, las reservas internacionales se ubicaron al cierre del año 2025 en unos US$14,700 millones, equivalente a más de 11 % del PIB y cinco meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el FMI”, explicó.

La entidad también destacó que la inflación interanual se ubicó en 4.95 % en diciembre de 2025, dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %. “No obstante, los precios de los alimentos continúan afectados por choques de oferta exógenos a la política monetaria, tales como el impacto de eventos climáticos, que incidieron en la producción y comercialización de bienes agropecuarios. Asimismo, la inflación subyacente ha sido afectada por los incrementos en los servicios de suministro de alimentos ante los mayores precios de estos insumos, ubicándose en 4.85 % interanual”, indicó.

También el BCRD expuso que se ha observado una disminución significativa en la tasa de interés interbancaria al pasar de un máximo de 12.6 % en junio de 2025 a 7.1 % anual en enero de 2026. Asimismo, la tasa pasiva promedio ponderado de la banca múltiple ha disminuido de 9.6 % a 5.9 % con respecto a enero de 2025; mientras que la tasa activa promedio ponderado ha bajado de 15.2 % a 13.5 % en el mismo periodo.

En tanto, el crédito al sector privado en moneda nacional ha registrado un crecimiento interanual en torno a 8 % en enero, impulsado por los préstamos a los sectores productivos. Asimismo, los agregados monetarios se expanden a tasas superiores al crecimiento del PIB nominal.

"En efecto, se ha observado una disminución significativa en la tasa de interés interbancaria al pasar de un máximo de 12.6 % en junio de 2025 a 7.1 % anual en enero de 2026. Asimismo, la tasa pasiva promedio ponderado de la banca múltiple ha disminuido de 9.6 % a 5.9 % con respecto a enero de 2025; mientras que la tasa activa promedio ponderado ha bajado de 15.2 % a 13.5 % en el mismo periodo", resaltó.