Predicciones Grammy 2026: favoritos y posibles robos de la noche

Los Grammy 2026 prometen una noche de tensión: Kendrick Lamar lidera con 9 nominaciones, seguido por Lady Gaga y Jack Antonoff con 7; Bad Bunny y Sabrina Carpenter podrían dar la sorpresa. Los expertos anticipan posibles “robos” en Álbum del Año y Canción del Año, donde la diversidad de géneros abre la puerta a resultados inesperados.

Favoritos principales

• Kendrick Lamar: 9 nominaciones, consolidado como el gran favorito en categorías de rap y Álbum del Año.

• Lady Gaga: 7 nominaciones, con fuerte presencia en Pop y Performance Vocal.

• Jack Antonoff: 7 nominaciones, reconocido como productor clave del año.

• Cirkut (productor canadiense): 7 nominaciones, con peso en categorías técnicas y de producción.

• Bad Bunny: 6 nominaciones, candidato fuerte en Música Urbana y Álbum del Año, representando el trap latino.

• Sabrina Carpenter: 6 nominaciones, emergente en Pop y Canción del Año.

• Leon Thomas y Serban Ghenea: 6 nominaciones cada uno, con influencia en R&B y mezcla/ingeniería.

Categorías calientes

• Álbum del Año:

• Favoritos: Kendrick Lamar y Lady Gaga.

• Posibles sorpresas: Bad Bunny (por impacto global) y Sabrina Carpenter (por el fenómeno pop juvenil).

• Canción del Año:

• Competencia entre baladas pop y himnos de hip-hop.

• Riesgo de “robo”: un tema urbano o alternativo podría imponerse sobre los favoritos mainstream.

• Grabación del Año:

• Lady Gaga y Kendrick Lamar dominan, pero Bad Bunny podría irrumpir con un hit global.

Posibles “robos” de la noche

• Bad Bunny arrebatando Álbum del Año a Kendrick Lamar, lo que marcaría un hito para la música latina.

• Sabrina Carpenter imponiéndose en Canción del Año frente a artistas consagrados, reflejando el poder del streaming juvenil.

• Jack Antonoff llevándose Productor del Año sobre Cirkut, pese a la percepción de que el canadiense tuvo más impacto técnico.