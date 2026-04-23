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Consejos de alimentación para manejar efectos del tratamiento del cáncer

Los tratamientos contra el cáncer pueden provocar náuseas y cambios en el apetito y el gusto, dificultando una adecuada nutrición. Ajustes simples en la alimentación pueden ayudar a sobrellevar estos efectos.

Tratamiento del cáncer

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Los tratamientos contra el cáncer pueden afectar considerablemente al organismo de una persona. 

El tratamiento puede provocar náuseas, cambios en el apetito, en el gusto y en el olfato, además de diarrea o estreñimiento, lo que dificulta cubrir sus necesidades nutricionales. 

Afortunadamente, existen estrategias que pueden utilizar para afrontar estos efectos secundarios, señala Grace Fjeldberg, dietista-nutricionista colegiada, Nutrición/Oncología, Sistema de Salud de Mayo Clinic, Mankato, Minnesota.

Apoyo a la nutrición durante el tratamiento del cáncer

Cambios de peso: Los cambios de peso son frecuentes. La pérdida de peso involuntaria puede reducir la masa muscular, la resistencia y la calidad de vida. El aumento de peso puede conducir al desarrollo de otras enfermedades, como la diabetes o las enfermedades cardíacas. Intente mantener el peso durante el tratamiento, incluso si está fuera de un rango considerado normal.

Cambios en el apetito: El cáncer y el tratamiento contra el cáncer pueden hacer que pierda el apetito o que coma más de lo habitual.

Si pierde el apetito:

Coma refrigerios más pequeños y ricos en calorías, como yogur, frutos secos, mantequilla de cacahuete y aguacate.

Coma más cuando el apetito sea mejor.

La comida puede parecer poco apetecible incluso cuando tiene hambre, lo que dificulta comer. Intente encontrar algo que le resulte apetecible.

Tenga refrigerios a mano.

Si come más cuando está estresado:

Elija refrigerios como frutas, verduras y palomitas de maíz.

Busque formas de gestionar el estrés sin recurrir a la comida, como salir a caminar o llamar a un amigo.

Náuseas: Sentir náuseas o vomitar debido a los tratamientos dificulta la alimentación. Pequeños cambios en lo que come y en cómo come pueden ayudarle a sentirse mejor.

Coma alimentos suaves para el estómago, como galletas saladas, tostadas, caldo o sopas a base de caldo, polos de hielo, caramelos duros, pasta simple y arroz.

Haga cinco o seis comidas pequeñas al día. Las comidas más pequeñas suelen ser más fáciles de tolerar.

No se salte comidas ni refrigerios. Incluso cuando no tenga hambre, intente comer; el estómago vacío puede empeorar las náuseas.

Beba pequeñas cantidades de líquido durante las comidas y a lo largo del día.

Pruebe a tomar pretzels o galletas saladas con sus medicamentos si su equipo de atención lo considera adecuado.

Cambios en el gusto y el olfato: El tratamiento contra el cáncer puede alterar el sabor o el olor de los alimentos. Algunas personas dicen que la comida sabe insípida. Otras dicen que tiene sabor metálico o demasiado dulce o salado. Puede que necesite probar distintos alimentos hasta encontrar los que mejor le funcionen.

Para ayudar con los cambios en el gusto:

  • Intensifique el sabor. Añada un poco de limón, lima o vinagre, salvo que tenga la boca dolorida.
  • Pruebe sabores fuertes. Utilice especias como canela, jengibre, albahaca o romero.
  • Endulce los alimentos. Añada azúcar u otro edulcorante si la comida sabe amarga o ácida.
  • Utilice marinados antes de cocinar.
  • Elija otras proteínas. Si la carne no le sabe bien, pruebe legumbres, frutos secos o pescado.
  • Utilice utensilios de plástico o bambú. Pueden ayudar si la comida tiene sabor metálico.
  • Pruebe alimentos nuevos. No tendrá expectativas sobre su sabor.

Para ayudar con los olores intensos:

  • Cocine en el microondas o utilice una olla de cocción lenta o una olla eléctrica programable en el garaje.
  • Consuma los alimentos fríos o a temperatura ambiente.
  • Cubra los alimentos mientras se cocinan.
  • Utilice una ventana o un ventilador para ayudar a eliminar los olores desagradables.
  • Beba de un vaso con tapa.
  • Pida a un amigo que cocine por usted.

Dolor de garganta, dolor en la boca o dificultad para tragar:

Cuando le duele la garganta o le resulta difícil tragar, comer puede ser doloroso o agotador. 

Estos consejos pueden ayudar:

  • Suavice la textura. Opte por alimentos suaves, como cereales cocidos, puré de patatas o huevos revueltos.
  • Enfríe los alimentos. Elija batidos, polos de hielo o un cuenco de helado.
  • Dé bocados más pequeños y corte la comida en trozos muy pequeños.
  • Evite lo que le moleste. Los alimentos picantes, ácidos, crujientes o a base de vinagre, las frutas cítricas, la salsa de tomate o las bebidas carbonatadas pueden causar incómodo.
  • Chupe trocitos de hielo o polos de hielo.

Diarrea y estreñimiento: Los cambios en el funcionamiento intestinal son efectos secundarios desagradables pero frecuentes del tratamiento contra el cáncer.

Para ayudar con la diarrea:

  • Haga comidas y refrigerios pequeños y frecuentes.
  • Elija alimentos blandos y bajos en fibra.
  • Evite la cafeína y el alcohol.
  • Limite la lactosa presente en la leche y el yogur.
  • Evite sustitutos del azúcar como sorbitol, xilitol o manitol, que a menudo se encuentran en caramelos o chicles sin azúcar.
  • Beba abundantes líquidos, incluidos líquidos con electrolitos, para mantenerse hidratado.

Para el estreñimiento, procure:

  • Beber suficiente líquido para mantenerse hidratado y mantener las heces blandas. Intente beber entre ocho y diez tazas de agua al día. El café caliente, el té o la sopa a base de caldo por la mañana pueden ayudar a que el intestino se mueva. Use el baño cuando sienta la necesidad.
  • Mover el cuerpo. Incluso los paseos cortos ayudan a que el sistema digestivo funcione mejor.
  • Mantener horarios regulares de comidas.
  • Seguir una dieta rica en fibra.

El equipo de atención es un excelente recurso para saber qué puede esperar durante el tratamiento y sobre los síntomas que pueden afectar a su alimentación y a su peso.

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