Cómo controlar la diabetes en nuestro diario vivir

Tener una condición de salud como la diabetes no constituye, bajo ningún punto de vista, un impedimento para realizar cualquier tipo de trabajo. Sin embargo, quienes la padecen deben estar atentos a cualquier signo de molestia o descompensación, ya que pueden constituir un riesgo tanto para el trabajador, como su entorno.

Un ambiente de trabajo colaborativo solo requiere voluntad y sensibilidad. Aquí te enseño cómo podemos lograrlo:

Flexibilidad razonable: Permitir chequeos de glucosa, o el uso breve y discreto de dispositivos de monitoreo y administración de insulina, demuestra un apoyo invaluable.

Espacios adecuados: Facilitar el acceso a un refrigerador, un espacio privado para la inyección de insulina y promover opciones de alimentos saludables en la cafetería o máquinas expendedoras.

Educación: Organizar charlas informativas, no solo en el Día Mundial de la Diabetes, sino, varias veces al año, para desmitificar la enfermedad. El desconocimiento genera estigma.

Política de bienestar: Integrar la diabetes en programas generales de bienestar que fomenten la actividad física y la alimentación balanceada para todos los facilitadores, como hacemos cada año en la diabeferia o en las ferias de salud ocupacional, creando así un ambiente inclusivo. Recuerda: una persona con la diabetes bien controlada puede ser tan productiva como cualquier otra. La clave está en el balance, el apoyo mutuo y la eliminación de la discriminación.