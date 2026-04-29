Día de la Inmunología: Tu sistema inmune trabaja 24/7: así te protege sin que lo sepas

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El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) recordó este 29 de abril, Día Internacional de la Inmunología y en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, que el sistema inmunitario es la primera línea de defensa del organismo contra las infecciones y que su actividad es constante, incluso cuando no somos conscientes de ello.

La entidad subraya que la inmunología ha sido clave en la lucha contra la COVID-19 y que sigue siendo fundamental para comprender cómo el cuerpo humano responde a virus, bacterias y otros agentes patógenos. Gracias a la investigación en este campo se han desarrollado vacunas y terapias que han salvado millones de vidas.

“El sistema inmune trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana, protegiéndonos de amenazas invisibles”, destaca, insistiendo en la importancia de la vacunación como herramienta preventiva y en la necesidad de seguir fortaleciendo la investigación científica.

La conmemoración busca sensibilizar a la población sobre el papel esencial de la inmunología en la salud pública y recordar que la ciencia detrás de las defensas del organismo es un aliado permanente en la prevención de enfermedades.