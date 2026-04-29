Así fue la Constitución liberal que promulgó Juan Bosch

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Constitución de 1963, promulgada el 29 de abril bajo el gobierno de Juan Bosch, es considerada por los historiadores dominicanos como la más liberal y progresista de la época, pues buscaba instaurar una democracia con justicia social tras la dictadura de Trujillo.

Contexto de la Constitución de 1963

La Carta Magna fue aprobada apenas meses después de que Bosch asumiera la presidencia en febrero de 1963. Su objetivo era organizar el Estado y la sociedad con justicia social, garantizar derechos fundamentales y redimir a los sectores históricamente excluidos.

Se trató de un proyecto profundamente democrático que chocó con los intereses de sectores conservadores y militares, lo que desembocó en el golpe de Estado del 25 de septiembre de ese mismo año.

Se trató de un proyecto profundamente democrático que chocó con los intereses de sectores conservadores y militares, lo que desembocó en el golpe de Estado del 25 de septiembre de ese mismo año.

Principios liberales y progresistas

Según el análisis recogido en el libro Dimensiones Liberales y Progresistas de la Constitución de 1963, del senador Julio César Valentín, la Carta Magna:

Reconocía amplios derechos sociales como salud, educación y vivienda.

Limitaba privilegios de las élites y buscaba inclusión social y equidad.

Establecía mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el manejo del Estado.

Promovía la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.

El jurista Cristóbal Rodríguez, prologuista de la obra, destacó que Bosch pretendía sentar las bases para la democratización del país tras 31 años de dictadura trujillista, con una Constitución que representaba un salto cualitativo en la historia política dominicana.

La Constitución fue enfrentada con virulencia por sectores conservadores y militares, quienes la consideraban demasiado avanzada para el contexto político de la época. Su visión de justicia social y redistribución de poder provocó tensiones que culminaron en su derogación tras el golpe de Estado.

Legado histórico

Aunque su vigencia fue breve, la Constitución de 1963 es recordada como un hito en la historia constitucional dominicana. Representó la primera gran apuesta por una democracia con contenido social, inspirada en los ideales de Bosch y en la necesidad de superar las estructuras autoritarias heredadas del trujillato.