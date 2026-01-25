Día Mundial contra la Lepra: Cuando se cura la enfermedad y no el estigma

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Cada último domingo del mes de enero se conmemora el Día Mundial contra la Lepra. Su objetivo es visibilizar esta enfermedad, ya que muchas veces está enmarcada en situaciones de extrema pobreza y puede pasar desapercibida.

La lepra es una enfermedad crónica causada por el bacilo Mycobacterium leprae. Es una patología que afecta por igual a los hombres y las mujeres y que puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida. Su periodo de incubación suele ser de entre tres y cinco años. Hay casos en los que los síntomas pueden tardar veinte años en aparecer.

Esta enfermedad afecta fundamentalmente a la piel y a los nervios. Sus primeros signos son la aparición de manchas pálidas de piel o el entumecimiento en los dedos. Lo cierto es que si no se detecta y trata de forma temprana, puede ocasionar lesiones progresivas y permanentes de la piel, los nervios, las extremidades y los ojos. Incluso puede llegar a causar parálisis y discapacidades irreversibles.

Situaciones de riesgo

La transmisión se da a través de minúsculas gotas expulsadas por la nariz y la boca. En contra de la creencia popular, la lepra presenta un escaso contagio, que solo se produce al convivir con la persona afectada en condiciones de hacinamiento, mala alimentación y falta de higiene. Es por esto por lo que se suele vincular su transmisión a situaciones de pobreza.

El tratamiento

La lepra es una enfermedad que sí tiene cura en la actualidad mediante un tratamiento de Multiterapia (MDT). Esta terapia consiste en la combinación de tres fármacos: dapsona, rifampicina y clofazimina.

Estas tres sustancias combinadas tienen la capacidad de matar al patógeno y curar al paciente. Suele durar entre seis y doce meses.

Tras la primera dosis del tratamiento la enfermedad deja de ser contagiosa, ya que mata el 99,99 % de la bacteria. Por lo general, tras este tratamiento la enfermedad no vuelve a aparecer.

Un gran estigma y desatención

A pesar de que se conoce el origen de la enfermedad y de que existe un tratamiento efectivo, las personas afectadas por la lepra y sus familias siguen padeciendo un gran rechazo y, en muchas ocasioens, se ven marginados en su entorno. Esto suele pasar sobre todo en países subdesarrollados.

Algunas veces estas personas intentan ocultar su enfermedad para evitar el estigma y, cuando piden ayuda, es demasiado tarde para evitar las secuelas y el contagio. Las mujeres afectadas por la enfermedad en estos países intentan ocultar la patología por miedo a ser repudiadas por sus maridos. Su falta de acceso a recursos económicos las condena, a menudo a la pobreza y marginación.

La Organización Mundial de la Salud incluye la lepra en el conjunto de las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETDs). Se trata de un grupo de enfermedades que afectan a mil millones de personas en el mundo, una sexta parte de la población del planeta. Cada año matan o causan discapacidad permanente a millones de personas.

Muchas veces estas enfermedades se pueden curar o prevenir con un coste muy bajo. Sin embargo, el tratamiento no llega en multitud de ocasiones a los afectados, porque no tienen acceso a información, recursos y atención sanitaria. Las mujeres y los niños se ven más afectados por algunas enfermedades tropicales desatendidas y sus consecuencias. Además, pueden encontrar más barreras para buscar y encontrar el tratamiento y la atención adecuada.