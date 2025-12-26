DIDA realiza operativo navideño de supervisión, monitoreo y defensa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) puso en marcha un operativo navideño de supervisión, monitoreo y defensa de los derechos de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), desplegando a más de 100 promotores y supervisores técnicos en Seguridad Social en todo el territorio nacional, con el objetivo de orientar a la ciudadanía, prevenir vulneraciones y garantizar el acceso efectivo a los servicios durante la temporada festiva.

El operativo se desarrollará en las regiones Norte, Sur, Este y Oeste del país, abarcando puntos estratégicos de alta concurrencia ciudadana, y se mantendrá activo hasta el mes de enero, como parte de una estrategia preventiva que busca reforzar la orientación, el monitoreo, así como la identificación de posibles violaciones a los derechos de los afiliados.

Al referirse al operativo, el director general de la DIDA, Elías Báez, afirmó que “nuestro deber es que cada afiliado conozca y ejerza sus derechos; por eso salimos a las calles y a las comunidades durante las festividades de Navidad y fin de año”.

En otro orden, la institución identificó a más de 10,000 familiares de afiliados fallecidos que desconocían la existencia de recursos disponibles en las cuentas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), logrando la localización de más de RD$1,000 millones, los cuales se encuentran actualmente en proceso de orientación para su retiro conforme a la ley.

Además, se identificaron más de 6,000 pensionados que desconocían poseer el beneficio otorgado mediante decreto por el Poder Ejecutivo, de un total aproximado de 26,000 pensiones pendientes de formalización, permitiendo que los beneficiarios inicien los trámites necesarios para su inclusión en nómina y el disfrute efectivo de su derecho, labor que impacta de manera significativa en el desarrollo del sistema de pensiones en favor de los afiliados.

Asimismo, la institución ejecutó más de 1,500 procesos de traspaso desde el Sistema de Capitalización Individual al Sistema de Reparto Estatal, durante los meses de marzo a noviembre 2025, garantizando pensiones más favorables a afiliados con derechos adquiridos.

Durante el mismo período, la DIDA brindó más de 85,000 atenciones a afiliados a nivel nacional, las cuales se tradujeron en más de 212,000 asistencias, incluyendo orientación, acompañamiento, recepción de casos, seguimiento y canalización ante las entidades correspondientes del sistema, reafirmando su rol como garante de los derechos de la ciudadanía en materia de seguridad social.

Estas acciones consolidan a la DIDA como una institución cercana, preventiva y resolutiva, orientada a que ningún afiliado pierda sus derechos por desconocimiento y el correcto funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social.